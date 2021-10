John Travolta ricorda la moglie scomparsa: “Ti amiamo e ci manchi tantissimo” Il 13 ottobre Kelly Preston avrebbe festeggiato 59 anni, se la malattia non l’avesse sottratta prematuramente all’affetto dei suoi fan, del marito John Travolta e dei loro figli. L’attrice è morta il 12 luglio del 2020 e in occasione del suo compleanno, Travolta l’ha ricordata con un post su Instagram.

A cura di Andrea Parrella

Il 13 ottobre Kelly Preston avrebbe festeggiato 59 anni, se la malattia non l'avesse sottratta prematuramente all'affetto dei suoi fan, del marito John Travolta e dei loro figli. L'attrice è morta il 12 luglio del 2020, dopo una lotta lunga due anni contro un tumore al seno, di cui non aveva mai parlato pubblicamente. In occasione del suo compleanno, Travolta l'ha ricordata con un post su Instagram.

Auguri Kelly, ti amiamo e ci manchi moltissimo

La morte di Kelly Preston per un tumore

Kelly Preston è morta all'improvviso, senza che il resto della comunità di Hollywood e i media sapessero (almeno ufficialmente) della sua malattia. Attrice in "Christine – La macchina infernale", "Jerry Maguire", "Innamorati cronici", "Gioco d'amore" e "Battaglia per la Terra", formava con Travolta una delle coppie più longeve dello spettacolo americano. I due avevano avuto insieme tre figli, Jett (probabilmente autistico, morto nel 2009 a soli 16 anni), Ella Bleu e Benjamin. "Ha combattuto una coraggiosa lotta con l'amore e il sostegno di tante persone", scrisse di lei Travolta, nell'annunciare con immenso dolore la sua scomparsa, "L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati".

Il messaggio di John Travolta per Kelly Preston

Anche l'anno scorso l'attore, per il primo compleanno della moglie dopo la sua scomparsa, aveva messo a confronto un'immagine delle sue nozze con Preston, celebrate il 5 settembre 1991 all'Hotel de Crillon di Parigi (ci fu una seconda cerimonia il 12 con rito di Scientology), con quelle che unirono i suoi genitori, il giocatore di football e venditore italoamericano Salvatore "Sam" Travolta (le cui radici erano nel paesino siciliano di Godrano) e l'attrice e cantante di origine irlandese Helen Cecilia Burke.