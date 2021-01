"Controllata ossessivamente sul fisico e criticata di continuo, mi sono sentita una vittima". Queste sono le parole di Kate Winslet, l'attrice che ha conosciuto il successo all'età di 21 anni grazie al film di James Cameron, "Titanic". "Vittima di bullismo", queste le sue parole al podcast "WTF" della rivista Deadline.

Le parole di Kate Winslet

Kate Winslet, ospite del format podcast condotto da Marc Maron, ha spiegato di essere sempre stata criticata per il suo peso. Come è noto, l'attrice non ha mai fatto mistero di non essere ossessivamente concentrata sul suo aspetto fisico, anzi col tempo è diventata anche un simbolo della body-positivity.

Dopo aver girato ‘Titanic' sono entrata in modalità ‘autoprotettiva". È stato come passare dalla notte al giorno da un istante all'altro. Ho dovuto sottostare a molti controlli personali sul fisico, sono stata molto criticata e la stampa britannica è stata piuttosto scortese con me. Ad essere onesta, mi sono sentita vittima di bullismo. Ricordo di aver pensato ‘questa cosa è orribile e spero che passi'. Poi è sicuramente passata, ma mi ha fatto capire che, se questo significava essere famosi, non ero pronto per essere famosa, decisamente no.

Un motivo, questo, che ha spinto Kate Winslet ad allontanarsi dai grandi blockbuster, concentrandosi sulle produzioni indipendenti:

Stavo ancora imparando a recitare e ho sentito di non essere pronta per i più impegnativi lavori hollywoodiani. Non volevo commettere errori e rovinarmi la carriera, volevo rimanere nel giro a lungo. Così ho strategicamente deciso di impegnarmi in piccoli progetti, per meglio capire la macchina del cinema e nel contempo mantenere un certo grado di privacy e dignità.

Kate Winslet è poi diventata mamma, e ha potuto così concentrarsi sulla sua vita privata, allontanandosi dalle dicerie e dalle cattiverie dei media.