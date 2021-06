Di recente Keira Knightley ha deciso di esporsi più volte su una serie di temi che hanno a che fare con il suo sentirsi donna, la concezione del proprio e la sessualità correlata al suo lavoro. In queste ore l'attrice sta facendo molto parlare di sé in relazione a una dichiarazione che potrebbe generare dibattito.

L'intervista di Keira Knightley ad Harper's Bazaar

Nel corso di un'intervista rilasciata a Harper’s Bazaar magazine, l'attrice ha parlato di molestie sessuali, asserendo di non conoscere una sola donna, includendo se stessa, che non ne abbia subite in vita sua. "Tutte sono state molestate in qualche modo", ha detto l'attrice 36enne, descrivendo la situazione attuale come "fottutamente desolante". L'attrice è stata anche più precisa

A chiunque è capitato. Letteralmente. Non conosco una sola donna che non ne sia stata vittima almeno una volta, che si trattasse di una palpeggiata o un ragazzo che dice di volerti tagliare la gola, o darti un pugno in faccia.

La sensazione di pericolo è, secondo l'attrice, qualcosa di prevaricante. Cosa che l'ha portata a riflettere sulle precauzioni che le donne hanno imparato a prendere per sentirsi sicure nel tornare a casa alla sera: "Mi sono accorta che compio ognuno di questi gesti senza nemmeno pensarci".

Le scene di sesso solo con registe donne

Alcuni mesi fa Keira Knightley aveva parlato delle conseguenze dell'essere madre sulle sue scelte professionali, spiegando come questa esperienza l'avesse spinta a riconsiderare i ruoli da accettare, stabilendo ad esempio di non voler più girare una scena di sesso con un regista, convinta che solo una regista potrebbe metterla a suo agio. Decisione, quest'ultima, presa dopo la nascita della sua seconda figlia, Delilah, nata nel 2019. La questione era stata esposta così: