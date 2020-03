Una delle storie di fantasia più amate di sempre, La Bella e la Bestia, dopo il live action del 2017 che ha visto protagonista Emma Watson potrebbe diventare una serie televisiva. La notizia è stata divulgata dalla testata The Hollywood Reporter la quale ha rivelato che Disney + sta pensando di realizzare una serie televisiva che prenda spunto proprio dal film.

Una miniserie musicale

Il progetto prevede di creare un prequel costituito di sei episodi, di stampo musicale, che ripercorra ciò che è accaduto prima che nascesse la vera favola de La Bella e la Bestia basato ovviamente sul film proiettato nelle sale ben tre anni fa. Secondo quanto riportato dalla testata americana la piattaforma streaming della Disney avrebbe già contattato gli sceneggiatori e si tratta di Eddy Kitsis e Adam Horowitz che sono coloro che hanno dato vita ad una delle serie televisive più amate degli ultimi anni "C'era una volta", andata in onda su Fox e arrivata a sette stagioni. Per dar vita al prequel sono stati chiamati anche due attori che troviamo nel live action del 2017, ovvero Josh Gad e Luke Evans.

La miniserie, di cui ancora non si conosce il titolo, sarà incentrata sulle origini dei personaggi di Gaston e Le Tont e racconterà gli eventi avvenuti in un tempo precedente a ciò che viene raccontato nel film di Bill Condon. Josh Gad sarà anche co-creatore, sceneggiatore e showrunner insieme a Kitsis e Horowitz, ma sarà ovviamente anche protagonista del film nel ruolo dell'assistente di Gaston. Le musiche del progetto saranno curate dal compositore Alan Menken, lo stesso che ha curato la colonna sonora del film con Emma Watson e Dan Stevens, che però non sembrerebbero coinvolti nel nuovo progetto. Disney+ è pronto a debuttare anche in Italia il 24 marzo quando tutti i contenuti della piattaforma saranno disponibili in streaming anche nel nostro Paese.