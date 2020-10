La Calabria vista da Muccino fa infuriare i calabresi, le reazioni al corto con Raoul Bova e Rocío

La storia d’amore tra Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e la Calabria raccontata in Calabria, terra mia, il cortometraggio di Gabriele Muccino è un viaggio emozionante tra le bellezze della regione. Pensato appositamente per i turisti, fortemente voluto da Jole Santelli, scomparsa il 15 ottobre, il corto è stato criticato duramente dai calabresi. L’intellettuale e attivista Sergio Crocco scrive: “La mia Calabria in questo video non c’è. Ci sono solo i miei soldi”.