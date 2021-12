La casa di Mamma ho perso l’aereo si potrà affittare su Airbnb In occasione del lancio del reboot cel celebre film anni ’90, sarà possibile fittare la casa per una sola notte. Padrone di casa d’eccezione Devin Ratrayche, Buzz McCallister nel film.

Da alcuni giorni è disponibile su Disney + Home Sweet Alone – Mamma ho perso l'aereo, sequel del celebre film del 1990 con Macaulay Culkin. Un'operazione annunciata dalla Disney molti mesi fa, con l'intento di riprendere alcuni grandi classici del cinema, riproponendoli in chiave moderna. In occasione dell'uscita del film, la produzione ha pensato a un'iniziativa che certamente piacerà agli appassionati di Mamma ho perso l'aereo.

Per alcuni fortunati sarà infatti possibile trascorrere una notte nella casa della famiglia McCallister, quella in cui il piccolissimo Kevin si ritrova a trascorrere le vacanze natalizie in solitudine dopo che la famiglia, partita per la Francia, lo ha dimenticato per errore in America. Il bambino, oltre a vivere improvvisamente da adulto, dovrà anche difendere la casa da due malintenzionati che intendono rapinarla.

La casa dei McCallister in affitto

La casa di Chicago, la cui facciata e gli interni sono diventati tra i più celebri della storia del cinema, sarà disponibile su Airbnb per una sola notte, quella del 12 dicembre, per un massimo di quattro ospiti al costo simbolico di 25 dollari e le prenotazioni apriranno martedì 7 dicembre alle ore 13 su Airbnb.

Padrone di casa d'eccezione sarà il fratello maggiore di Kevin, Buzz McCallister, interpretato nei primi due film della saga da Devin Ratrayche aprirà le porte della casa della sua famiglia a Chicago. "Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico, ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia – e anche la mia pizza! – durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!" spiega scherzosamente Buzz.

Macaulay Culkin non c'è nel nuovo film

Retrayche compare anche nel reboot del film Disney, a differenza di Macaulay Culkin, al centro di voci su una possibile partecipazione al film con un cameo subito smentite dall'attore sul nascere.