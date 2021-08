La Disney apre un hotel dedicato a Star Wars, fino a 6 mila dollari per due notti Sarà inaugurato nella primavera 2022 in Florida il nuovo albergo completamente dedicato a “Star Wars”. Si chiama Star Wars Galactic Starcruiser e offre agli appassionati la possibilità di vivere due notti incredibili, con tanto di esperienze similari a quelle della saga ideata da George Lucas, per una cifra che arriva a seimila dollari per due notti.

A cura di Ilaria Costabile

Si chiama "Star Wars Galactic Starcruiser" l'hotel che la prossima primavera inaugurerà ad Orlando in Florida e completamente dedicato alla saga ideata da George Lucas. Il costo per due notti preventivato su una famiglia di quattro persone (tre adulti e un bambino) sarà di circa 6mila dollari e la struttura sarà interamente costruita a tema Guerre Stellari, per consentire agli appassionati di trascorrere due giorni indimenticabili. L'inaugurazione di questa nuova attrattiva turistica segue quella avvenuta nel 2019 di Star Wars: Galaxy's Edge, un'area a tema ispirata al franchise di Star Wars, situata all'interno del Disneyland Park presso il Disneyland Resort di Anaheim, in California, e dei Disney's Hollywood Studios presso il Walt Disney World Resort di Orlando

Il costo di due notti

Un prezzo di partenza piuttosto alto che, però, scende a seconda del numero di persone che decidono di trascorrere una notte in quello che sarà a tutti gli effetti un albergo ultramoderno e, ovviamente, nel quale non mancheranno gli effetti speciali. Per tre persone, da intendersi come due adulti e un bambino, il costo di due notti è di 5mila e 300 dollari che scende a 4800 nel caso gli ospiti fossero due.

Cosa offre l'albergo a tema Star Wars

La struttura è situata accanto agli studi di Hollywood, precisamente nell'Epcot Resort Area del Walt Disney World Resort a Bay Lake in Florida, ed è stata realizzata come se fosse una navicella spaziale. Coloro che vi entreranno, infatti, vivranno l'esperienza di dormire in quella che nella saga è riconoscibile come la nave interspaziale Halcyon. Dall'interno della "navicella-albergo" gli ospiti potranno esplorare gli angoli più oscuri della galassia e il soggiorno prevede che ci siano anche delle attività, vere e proprie avventure ideate dai membri dello staff, che non rientrano nel pacchetto basilare del pernottamento e che saranno scelte dai singoli visitatori. Tra le varie opzioni, inoltre, c'è anche quella di indossare i costumi dei personaggi della saga, che richiede però un costo aggiuntivo. Non mancherà nemmeno una visita alla base di comando dell'astronave con tanto di lezione su come utilizzare i sistemi di navigazione e di difesa.