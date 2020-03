Il recente processo che ha segnato la condanna di Harvey Weinstein a 23 anni di carcere per violenze ha portato alla diffusione di nuovi documenti giudiziari relativi all'ex produttore cinematografico, rimasti sigillati nel corso del dibattimento e ora resi pubblici. Tra questi, la corrispondenza dell'uomo con i potenti di Hollywood e suo fratello Bob (con cui fondò la Miramax). Tra le mail inviate, in particolare, è emersa un messaggio decisamente choc, in cui Weinstein scrisse "Jennifer Aniston dovrebbe essere uccisa".

La replica di Jennifer Aniston

La dichiarazione inquietante venne inviata nel 2017 a un rappresentante del New York Times, che aveva chiesto a Weinstein una replica in merito alle voci secondo cui l'attrice di "Friends" avrebbe avuto intenzione di accusare il produttore di molestie. La divulgazione della frase scioccante ha peraltro colto del tutto di sorpresa la Aniston, mai coinvolta nello scandalo delle accuse a Weinstein: il portavoce della diva Stephen Huvane ha dichiarato al New York Times che lei non è mai stata tra le vittime dell'ex moghul di Hollywood. La Aniston ebbe peraltro modo di lavorare con lui nel film "Derailed" e, pur non essendo stata molestata, in seguito descrisse Weinstein come un uomo molto arrogante.

Harvey Weinstein condannato per violenza

Weinstein è stato condannato a 23 anni di reclusione dallo stato di New York per l'accusa di stupro a Jessica Mann e Miriam Haley. È inoltre sotto accusa per altre presunte violenze a Los Angeles, il che potrebbe costargli un'ulteriore condanna. La diffusione della sua corrispondenza ha anche svelato che, dopo lo scandalo, cercò inutilmente l'appoggio di molti potenti di Hollywood e chiese consiglio a una nota consulte di Joe Biden, Anita Dunn, che gli rispose di "accettare pacatamente il proprio destino", senza "cercare di negare o screditare" coloro che lo accusavano. Le mail svelano anche la rottura del rapporto con il fratello Bob, che gli scrisse parole durissime: