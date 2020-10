in foto: Rick Moranis (ph Mark Mainz/Getty Images)

L'attore Rick Moranis, noto per essere uno dei protagonisti di "Ghostbuster" e "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi", è stato preso a pugni mentre stava passeggiando per strada a Central Park a New York. In un video, infatti, si vede un uomo con una felpa nera sferrargli alcuni pugni e poi fuggire, stando anche a quanto riferito da fonti della Polizia all'Associated Press. Un video di sorveglianza, infatti, ha colto proprio il momento in cui questo sconosciuto prende di mira l'attore prendendolo a pugni: dalle immagini, quindi, si vede un uomo vestito con una felpa nera con su l'iconica "I Love New York" (con il cuore al posto di "love") colpire l'attore 67enne, facendolo cadere a terra.

L'aggressione a New York

L'Ap fa notare come l'aggressione si avvenuta a poca distanza dall'appartamento in cui il personaggio interpretato da Moranis nel film cult abitava. L'agenzia di stampa racconta che Moranis si sia recato da solo all'ospedale e successivamente si sia recato dalla Polizia per denunciare l'accaduto: la fonte è un agente della Polizia che l'agenzia ha raccolto in forma anonima. Una nota stampa rilasciata da un addetto stampa dell'attore dice: "Rick Moranis ha subito un'aggressione mentre era nell'Upper West Side. Adesso sta bene ma ringrazia tutti per i pensieri e i messaggi". L'aggressione, stando alla polizia è stato definito "senza provocazione" e "casuale".

La carriera di Rick Moranis

Rick Moranis è stato uno degli attori più conosciuti degli anni 80 e 90. L'attore è il protagonista di pellicole che hanno segnato più di una generazione, dai citati "Acchiappafantasmi" passando per "Balle spaziali" e "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi", ma ha abbandonato lo schermo quando, rimasto vedovo, si concentrò sulla sua paternità. L'ultimo suo ruolo di rilievo è "Tesoro, ci siamo ristretti anche noi" del 1997, ma recentemente ha firmato un contratto con Disney+ per un sequel di "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi". Tra coloro che gli hanno espresso solidarietà anche l'attore Chjris Evans che su Twitter ha scritto: "Non toccate Rick Moranis".