L’attrice Christina Applegate: “Ho la sclerosi multipla”, nel 2008 aveva avuto un cancro al seno

L'attrice hollywoodiana Christina Applegate ufficializza al mondo intero di essere affetta da sclerosi multipla. Con due post su Twitter, la protagonista di Bad Moms parla della sua malattia e spiega quanto sia stato difficile intraprendere il percorso di cure. Una strada tortuosa, che sta condividendo con molte persone che vivono come lei la stessa condizione. Il messaggio ha colpito i fan e sollevato un grande ritorno di solidarietà:

Ciao amici. Qualche mese fa mi è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla. È iniziato uno strano viaggio. Ma sono stata supportata da persone che conosco che vivono la stessa condizione. È stata una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, la strada continua. A meno che qualche stron*o non la blocchi.

Nel secondo tweet, la richiesta di privacy

Come un amico le ha consigliato, sta percorrendo attentamente questa strada, rispettando l'iter di cure. Ora chiede privacy mentre affronta questo male e inserisce la richiesta in un secondo tweet:

Nel 2008, la diagnosi del cancro al seno

Il 3 agosto 2008, sulla rivista People è apparsa la notizia della diagnosi di cancro al seno che aveva travolto Christina Applegate. Una nota stampa aveva gelato il mondo del cinema con queste parole: "Alla signora Christina Applegate è stata diagnosticata una forma precoce di tumore al seno. Beneficiando della diagnosi precoce, il cancro non è pericoloso per la vita. La Applegate è sotto trattamento dei suoi medici ed è previsto un pieno recupero". Il 19 agosto dello stesso anno sono stati annunciati la rimozione del cancro a un solo con una doppia mastectomia e il trattamento di chirurgia ricostruttiva per i successivi otto mesi.

Nel 2009, la nascita della fondazione

A quanto pare, alla base della malattia latitava un difetto genetico ereditario, che spesso la determina, infatti anche sua madre, Nancy Priddy, era riuscita a sopravvivere dopo un'operazione di cancro al seno. Sull'onda emotiva di questo evento, nel 2009 Christina Applegate ha fondato la Right Action for Women, una fondazione dedicata allo screening del cancro della mammella focalizzato sul tipo di risonanza magnetica che le ha salvato la vita.