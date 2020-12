La giornata del 27 dicembre verrà ricordata nella storia d'Italia per aver dato ilvia alla campagna di vaccino contro il Covid-19. Per quanto si tratti di una questione esclusivamente simbolica, questi primi giorni saranno fondamentali per il discorso che si svilupperà attorno al tema del vaccino e alla sua non obbligatorietà, che lascia aperto un fronte di dibattito per gli scettici e coloro che si ritengono contrari al vaccino stesso (qui l'istituto superiore di Sanità risponde a tutti i dubbi sul vaccino). Per questo avrà molto peso il ruolo dei personaggi pubblici e di chi è in grado di smuovere l'opinione pubblica.

A dire la sua è stato anche Lino Banfi, da molti percepito come il nonno d'Italia, per il suo ruolo in Un Medico in Famiglia, personaggio di chiara fama che ha detto sin da subito la sua in merito: "Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più vulnerabili al virus". E proprio in occasione di quello che è stato definito il V Day, ovvero il primo giorno di vaccinazioni anti Covid, Banfi ha ribadito il punto in una dichiarazione rilasciata ad AdnKronos:

"Io lo farò non appena sarà possibile. Non esiterò un attimo. Oggi hanno cominciato con le persone più importanti, quei medici e infermieri che lavorano in prima linea per tutti noi. Ma quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv se questo può servire a convincere qualche scettico".

Banfi non è il primo ed il solo ad aver messo la sua faccia al servizio di quella che sarà senza dubbio la campagna vaccinale più imponente della storia, visto l'effetto travolgente che il Coronavirus ha avuto in modo trasversale, in tutto il pianeta. Come l'Italia, tutti i paesi europei hanno visto partire in questi giorni la campagna, che nel corso dei prossimi mesi dovrebbe portarci fuori dalla pandemia.