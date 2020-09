C'è tutto Vanzina nel trailer "Lockdown all'Italiana", dal 15 ottobre al cinema. Il film con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella, racconterà la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del lockdown. Una classica commedia all'italiana. Un cinepanettone anticipato che, come nello stile vanziniano, aderisce perfettamente con l'attualità.

Il cast di Lockdown all'italiana

Lockdown all'italiana, scritto e diretto da Enrico Vanzina, è con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella e con Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico e Harmail Kumar. Una produzione Dean Film e New International, distribuito da Medusa. Dal trailer si intuisce che Ezio Greggio e Paola Minaccioni vivono un momento di coppia di grande difficoltà, con lei che avrebbe scoperto il tradimento di lui. La situazione si inverte tra Martina Stella e Ricky Memphis, è lui ad aver scoperto il tradimento di lei. Queste quattro coppie dovranno imparare a convivere nuovamente a causa del lockdown: cosa accadrà?

La polemica social all'annuncio

Quando Medusa Film ha annunciato sui social il titolo, sui social il film è stato accolto da critiche e commenti negativi per l'idea di ridere di una grande tragedia come l'emergenza sanitaria che ha provato un milione di morti a livello globale e circa 35mila solo in Italia. A vedere il trailer, però, resta chiara l'impronta – appunto – à la Vanzina: i due fratelli, Enrico e Carlo (scomparso nel 2018), hanno raccontato in oltre trent'anni l'Italia nelle sue trasformazioni, nelle sue manie, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Il film arriverà al cinema il 15 ottobre, in un periodo di grande magra per gli incassi al botteghino. Sarà curioso capire quale sarà l'accoglienza che il pubblico riserverà a questo film.