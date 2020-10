Londra ha il suo nuovo eroe. La capitale britannica ha omaggiato Harry Potter con una statua in bronzo sorta nel bel mezzo di Leicester Square, nel cuore della città. Un vero e proprio riconoscimento al maghetto dei romanzi e del cinema, nato dalla mente brillante della scrittrice britannica J.K. Rowling. Non sfugge un particolare: il monumento ha a tutti gli effetti le sembianze di Daniel Radcliffe, l'attore che interpreta Harry Potter nella celebre saga cinematografica.

Il conduttore Alex Zane inaugura l'installazione

La statua raffigura un maghetto bambino, ancora un po' impacciato, che cerca di mettersi in sella alla magica scopa per la prima volta, come nella scena memorabile del primo film "Harry Potter e la pietra filosofale". L'omaggio è stato presentato al pubblico londinese nella giornata di mercoledì 30 settembre, con la collaborazione di Alex Zane, presentatore e dj britannico. Al suo fianco, alcuni piccoli attori travestiti da Harry Potter con tanto di mantella Grifondoro, in sella alle loro scope "magiche".

La statua di Harry Potter a Londra fino al 2023

La statua del maghetto è stata realizzata dall'artista Andrzej Szumczyk ed è parte di un'iniziativa chiamata "Scenes in the Square", ovvero "Scene in piazza". L'obiettivo è quello di proporre al pubblico una passeggiata tra i più celebri personaggi del mondo del cinema britannico. La scelta del luogo non è casuale: la stata è stata posizionata proprio nella zona della città dove, nel 2001, si è tenuta la premier del primo film di Harry Potter e sarà possibile ammirarla fino a luglio 2023.

A Leicester Square le statue del cinema britannico

Una delle piazze più famose di Londra, Leicester Square ospita, oltre ad Harry Potter, una carrellata di state che celebrano i personaggi cult del cinema britannico. Da Mary Poppins all'orsetto Paddington, ma anche Mr Bean, Bugs Bunny, Batman, Wonder Woman e Stanlio e Olio. Il sovrintendente alle attività commerciali di Warner Bros Josh Berger si è detto entusiasta che Harry Potter sia stato scelto come parte di questa iniziativa: "Le statue in questa imponente installazione rappresentano alcuni dei personaggi e degli attori più iconici della storia del cinema e siamo lieti di vedere Harry Potter che vola attraverso la piazza". E ha concluso: "La serie di Harry Potter ha deliziato i fan di tutte le età per decenni e speriamo che questo continui a portare gioia alle persone".