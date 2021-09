Lutto per Hug Jackman, è morto il padre Christopher: “Un uomo straordinario” L’attore australiano ha detto addio a suo padre, Christopher John Jackman, che oltre ad una star del cinema ha messo al mondo e cresciuto a Sydney anche gli altri due figli, Ian e Ralph. In un post l’attore ha ricordato l’uomo così: “Ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, al suo lavoro, al suo credo. Prego affinché adesso lui sia in pace con Dio”.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per Hugh Jackman. L'attore australiano ha detto addio a suo padre, Christopher John Jackman, che oltre ad una star del cinema ha messo al mondo e cresciuto a Sydney anche gli altri due figli, Ian e Ralph.

Jackman, che è tornato da New York in Australia lo scorso giugno, ha dato pubblicamente l'annuncio attraverso i social: "Nelle scorse ore mio padre è morto in pace. Se in me c'è una profonda tristezza, allo stesso tempo sono travolto da un enorme senso di gratitudine e amore. Mio padre era, in una sola parola, straordinario. Ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, al suo lavoro, al suo credo. Prego affinché adesso lui sia in pace con Dio".

Hugh Jackman aveva solo 8 anni quando suo madre lasciò l'Australia per andare in Inghilterra, lasciando a Christopher la responsabilità di crescere da solo i suoi figli maschi. Al contrario le sorelle dell'attore, Zoe e Sonya, si erano trasferite in Inghilterra con la madre dopo il divorzio dei genitori. "Fu traumatico – aveva raccontato Hugh Jackman – credevo che prima o poi sarebbe tornata, poi si è trascinata all'infinito. Per anni ho visto mio madre solo una volta l'anno. All'età di 12 o 13 anni ho capito che non sarebbe mai tornata".

Anni dopo Jackman riuscì a parlare con sua madre sul perché avesse deciso di andarsene, rendendosi conto della sofferenza di una persona che al tempo non avrebbe potuto capire: "C'è poi da considerare il fatto che ha partorito cinque figli e che era un'immigrata dall'Inghilterra – aveva quindi proseguito l'attore parlandone al The Sun e raccontando del rapporto con sua madre – Mio padre, poi, era al lavoro tutto il giorno". Nel 2011 aveva quindi incontrato la madre dopo molti anni: "A un certo punto nella vita devi smettere di incolpare le altre persone per come ti senti o per le disgrazie nella tua vita".