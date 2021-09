Malore per Tom Felton, l’attore che interpretava Draco Malfoy in Harry Potter ricoverato in ospedale Paura per Tom Felton. L’attore noto per avere interpretato il personaggio di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter si trovava in Wisconsin, dove stava partecipando a una partita di golf, in compagnia di altre celebrità. Improvvisamente si è sentito male. Il trentaquattrenne è stato trasportato in ospedale.

Preoccupazione per Tom Felton. La star di Harry Potter, che nell'amata saga interpretava Draco Malfoy, ha avuto un malore mentre partecipava a una partita di golf. Giovedì 23 settembre, l'attore si trovava in Wisconsin. A un certo punto, il trentaquattrenne è caduto al suolo. È stato soccorso immediatamente e allontanato dal campo.

Il malore di Tom Felton mentre giocava a golf

Tom Felton si trovava sul campo di golf Whistling Straits, circondato da numerose celebrità. Tra i volti noti che stavano prendendo parte all'evento sportivo, c'erano anche la wrestler Mandy Rose, il cestista Toni Kukoč, l'hockeista su ghiaccio Mike Eruzione, l'attrice Stephanie Szostak, il giocatore di football A.J. Hawk, l'ex pattinatore Dan Jansen, il surfista Kelly Slater e il cestista Sasha Vujačić. Dopo il malore improvviso, l'attore è stato accompagnato all'auto ed è stato scortato fuori dal campo. Dalle foto diffuse, il trentaquattrenne appare cosciente, sebbene adagiato sulla barella.

Tom Felton trasportato in ospedale per le cure necessarie

Solo il giorno prima, mercoledì 22 settembre, Tom Felton aveva festeggiato il sui compleanno. Il malore è avvenuto il giorno seguente. Come fa sapere la BBC, l'attore è stato trasportato prontamente in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Non sono stati diffusi altri dettagli circa le sue condizioni di salute e, al momento, Felton non ha commentato pubblicamente l'accaduto. Il fatto che fosse cosciente mentre lo trasportavano fuori dal campo, però, lascia pensare che non sia nulla di grave.