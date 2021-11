Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme: “Cinepanettone? L’anno prossimo” Massimo Boldi ospite di Rai Radio 1 ha parlato dei progetti futuri e della sua vita sentimentale oggi. Il celebre attore ha annunciato il ritorno nel grande schermo prossimamente, in coppia con l’amico e collega storico Christian De Sica.

A cura di Gaia Martino

Massimo Boldi è uno dei volti più noti del cinema italiano. Il sodalizio artistico con Christian De Sica è conosciuto da tutti grazie ai cinepanettoni che li hanno visti protagonisti per oltre 20 anni. Il primo è uscito nel 1990 e sino ad oggi, ogni anno, la coppia ha arricchito il Natale degli italiani con sketch divertenti e risate. Per quest'anno l'appuntamento con il film di dicembre della storica coppia salterà: il celebre attore ai microfoni di Rai Radio 1, ospite di Un giorno da pecora, ha regalato una notizia che in tanti speravano di ricevere. L'anno prossimo Boldi tornerà sul grande schermo con il suo amico e collega, Christian De Sica.

Nuovo cinepanettone in arrivo

Massimo Boldi ai microfoni di Rai Radio 1 ha confessato il suo dispiacere nel saltare l'appuntamento annuale con il cinepanettone. Dopo 30 anni la coppia storica Boldi De Sica non sarà presente nel grande schermo per questo Natale, ma si sta già preparando per il 2022.

Quest'anno, dopo 30 anni, è la prima volta che non sono al cinema con un film di natale, e mi dispiace molto. L'anno prossimo però faremo sicuramente il cinepanettone con Christian

L'attore lombardo ha svelato i dettagli riguardo il prossimo cinepanettone che vorrebbe si svolgesse in un luogo inedito. Dopo India, Cortina, Miami, New York, Rio, Beverly Hills, Sudafrica e tante altre mete nel mondo, Boldi ha confessato: "Farei un ‘viaggio al centro della Terra': uno parte a nord, l'altro a sud e ci troviamo lì". Sempre sul tema cinepanettone, Boldi ha smentito ogni voce circolata sul suo rapporto con Christian De Sica dichiarando che si sente con il suo amico storico ogni settimana.

La confessione sulla vita privata

Ai microfoni di Rai Radio 1 Massimo Boldi ha parlato della sfera privata, confessando che con l'avanzare dell'età comincia a sentirsi solo, essendo vedovo da quasi 18 anni. Il 28 aprile del 2004 sua moglie, Maria Teresa Selo, è morta dopo aver sofferto di un'inguaribile malattia per oltre 10 anni. L'attore è single ma, sembrerebbe per scelta: nel corso dell'intervista con Un giorno da pecora ha raccontato che non mancano occasioni per conoscere nuove donne. Sarebbe proprio lui a rifiutare le avances: