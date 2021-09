Matrix 4, è online il trailer in italiano del nuovo capitolo della saga È finalmente disponibile il trailer ufficiale di Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves. Il film uscirà nelle sale italiane il 1 gennaio 2022 e riporterà sul grande schermo le vicende di Neo e Trinity, 18 anni dopo l’ultima volta. Ritroveremo quasi tutto il cast originale ma ci saranno anche dei nuovi co-protagonisti.

A cura di Elisabetta Murina

"Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogni così non dovessi più svegliarti?" Così Morpheus si rivolge a Neo in una celebre scena di Matrix, il film "matrice" della saga uscito nel 1999. Questa volta però non è un sogno. È ufficiale: Matrix Resurrections uscirà in Italia il 1 gennaio 2022. E in attesa della fatidica data, che in America sarà invece il 22 dicembre, la Warner Bros ha appena rilasciato il trailer in italiano. Il film riprende Matrix Reloaded, l'ultimo capitolo uscito 18 anni fa, nel lontano 2003. Anche questa volta troveremo Keanu Reeves nei panni di Neo affiancato da Carrie-Anne Moss che interpreta Trinity.

Pillola rossa o pillola blu?

"Pillola rossa o pillola blu? Scegli la tua realtà", è diventata senza dubbio la frase più iconica dell'intera saga. Con la pillola blu Neo avrebbe messo fine a tutta la storia e si sarebbe svegliato, il giorno dopo, nella sua camera. Con quella rossa, invece, avrebbe visto "la tana del bianconiglio". Questo stesso "dilemma" ha accompagnato i fan nei scorsi giorni che, scegliendo un colore o l'altro su un sito web interattivo creato ad hoc, hanno potuto vedere in anteprima alcune scene delle riprese. Dal trailer del nuovo film, invece, sembra che Neo abbia dimenticato quanto vissuto fino a quel momento e che sia persino in terapia, accettando le sue pillole blu. Un incontro con un nuovo personaggio e con la pillola rossa sembrano farlo tornare di nuovo in sè.

Il cast

Matrix Resurrections sarà il primo capitolo della saga diretto esclusivamente da Lana Wachowski, che questa volta non ha avuto il supporto della sorella Lily. Nel cast ritroveremo quasi tutti gli attori che hanno reso celebre il film: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Laurence Fishburne. In più, poi, ci saranno tanti nuovi ingressi come Yahya Abdul-Mateen II di Aquaman2 e Neil Patrick Harris di How I met your mother. I loro ruoli però non sono ancora stati svelati. Per sapere quali saranno non resta che aspettare l'inizio dell'anno nuovo.