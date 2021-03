È morta all'età di 83 anni Emi De Sica, la prima figlia di Vittorio nata dall'unione con la sua prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone. La notizia della scomparsa di Emi De Sica risale a pochi minuti fa e a renderla pubblica è stato il fratello, Christian De Sica, con una foto della sorella e di suo padre insieme, oltre a un semplice messaggio: "Ciao Emi, mi mancherai. Dai un baci a papà". Molto riservata, nel corso della sua vita insieme ai fratelli aveva fatto di tutto per tenere viva la memoria artistica del padre, lavorando a progetti partecipando alla restaurazione di diversi film nei quali Vittorio De Sica era stato protagonista o regista.

Inevitabile, pensando a Emilia De Sica, non provare a ripercorrere le tappe principali della vita privata di Vittorio De Sica, uno dei personaggi più noti e influenti della storia del cinema italiano, che con la sua arte ha lasciato vere e proprie gemme al patrimonio artistico italiano, contrassegnate dall'invidiabile capacità di saper accompagnare le sue qualità con la capacità di sapersi prendere poco sul serio.

Vittorio De Sica, due matrimoni e tre figli

Il primo matrimonio di De Sica avvenne nel 1937, nella chiesa di Borgo San Pietro ad Asti, quando si unì all'attrice torinese Giuditta Rissone, conosciuta dieci anni prima e dalla quale l'anno dopo ebbe la prima figlia, Emilia appunto. Una relazione che naufragò alcuni anni dopo, visto che nel 1942, sul set del film Un garibaldino al convento, Vittorio De Sica conobbe l'attrice catalana María Mercader, con la quale ebbe una convivenza. Nel frattempo in Messico riuscì a ottenere il divorzio da Giuditta Rissone nel 1954 e, sempre in Messico, si unì una prima volta in matrimonio a Mercader. Unione, quest'ultima, non riconosciuta dalla legge italiana e dunque considerata nulla. Così De Sica nel 1968 riuscì ad ottenere la cittadinanza francese e sposò a Parigi María Mercader a Parigi. Da questo matrimonio erano già nati negli anni precedenti i due figli Manuel, musicista, e Christian nel 1951.