Morta l’attrice Sondra James, recitò con Woody Allen e nel Joker di Joaquin Phoenix Morta a 82 anni Sondra James, che da mesi era afflitta da un cancro ai polmoni. Nel corso della carriera ha preso parte a decine di film e serie Tv, lavorando al fianco dei più grandi, da Woody Allen a Robert De Niro, passando per Oliver Stone, Ben Affleck e, di recente, Joaquin Phoenix. Nell’ultimo film realizzato, non ancora uscito, è diretta da George Clooney. e.

A cura di Andrea Parrella

Morta l'attrice Sondra James. Interprete in film, serie Tv e a teatro, nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare al fianco di nomi altisonanti come Robert De Niro, Woody Allen, Ben Affleck e Joaquin Phoenix, quest'ultimo in occasione del Joker che gli è valso un Oscar nel 2019 per la miglior interpretazione. James aveva 82 anni e da diversi mesi pera afflitta da un cancro ai polmoni. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dalla manager dell"attrice.

La carriera al cinema

Il suo debutto al cinema porta il segno di Woody Allen, ne La dea dell'amore del 1995, un film che ha aperto le porte a una carriera ricca di interpretazioni in diverse produzioni cinematografiche. Successivamente ha preso parte a titoli come “It Happened at Woodstock” (2009), “Wall Street: The Money Never Sleeps” (Wall Street – Il denaro non dorme mai), pellicola diretta da Oliver Stone con Michael Dougleas e Shia LaBoeuf, “Distance Love” (2010), “The Dictator” (2012), “Swapping Feet” (2014) e persino “Spider-Man: Homecoming ” (2017). Nel 2019 lavora con Phoenix in Joker, dove ha vestito i panni della dottoressa Sally, un’ospite di un talk show che viene baciata proprio dal protagonista.

Oltre i film, molte serie Tv

Ricchissima anche la carriera per quel che riguarda le serie Tv. Da “Law & Order” a “Blue Bloods”, passando per “What We Do in the Shadows” e “Crisi in sei scene" che l'ha vista tornare a lavorare proprio con il regista con cui aveva debuttato, Woody Allen. L'ultima fatica cinematografica alla quale aveva presto parte è stato un ruolo in The Tender Bar, film diretto da George Clooney che vede nel cast Affleck e Lloyd, la cui uscita è prevista per il prossimo anno e in cui Sondra James ha interpretato la nonna del protagonista.

Il lavoro dietro le quinte

Non solo in scena e davanti alla telecamera, la carriera di Sondra James è stata determinante anche per i dietro le quinte. L'attrice gestiva il noto gruppo di postproduzione newyorkese Speakeasy, che si occupava di casting, doppiaggio e coordinamento dei lavori sia per film che per serie tv.