Morta Patty Perez, la star di Jackass aveva 57 anni È morta a 57 anni Patty Perez, la star dei film “Jackass” conosciuta anche come Goddess Patty. Le cause della morte sono state rivelate dalla figlia, Priscilla, la quale ha confermato che si è trattato di complicazioni dovute al diabete di tipo 1, con cui l’attrice lottava da anni a cui si è aggiunta anche un’insufficienza renale.

A cura di Ilaria Costabile

È morta lo scorso 17 settembre, a 57 anni, Patty Perez, attrice e nota per essere la protagonista dei due film "Jackass". La morte è sopraggiunta nella sua casa in Nevada e, infatti a darne l'annuncio è stata sua figlia, Priscilla, come dichiarato anche da TMZ, che ha riportato anche le cause del decesso, dovute alle complicazioni di un diabete di tipo 1 con cui la donna combatteva sin dall'infanzia, a cui si è associata anche una grave insufficienza renale.

I suoi ruoli nei film Jackass

Patty Perez era nota con il soprannome di Goddess Patty ed era comparsa in due film della saga, precisamente in Jackass 2 nel 2006 e in Jackass 2.5 dell'anno successivo, interpretando se stessa al fianco di "Wee Man", ovvero Jason Acuna. Per queste due interpretazioni, alla quale si aggiunge anche quella in un episodio di My Big Fat Fetish, uno show dove i protagonisti hanno una forte attrazione per donne di una certa stazza, l'attrice era divenuta particolarmente nota e apprezzata dai fan del genere. Nonostante proprio negli ultimi anni, il suo peso le aveva procurato non pochi problemi di salute e stava cercando di porvi rimedio.

Il ringraziamento della figlia

Intanto, la figlia Priscilla, nel comunicare la scomparsa della madre, ricoverata in una struttura ospedaliera, ha voluto ringraziare coloro che sono stati al suo fianco anche nei momenti più difficili: "Tutta la nostra gratitudine e il nostro amore per la gentilezza che tutti hanno mostrato nei confronti di mia madre. Nel momento clou della sua vita è stata capace di intrattenere e portare luce e felicità alle persone. Era davvero orgogliosa del lavoro che ha svolto". A questo messaggio si aggiunge anche una raccolta fondi, aperta su Go FoundMe, per arrivare a raccogliere una cifra pari a seimila dollari che servono alla famiglia per sostenere le spese del funerale.