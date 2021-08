Morto a 19 anni l’attore Matthew Mindler, aveva recitato con Paul Rudd È morto all’età di 19 anni, il giovane studente universitario nonché attore bambino, Matthew Mindler. Il ragazzo, scomparso già dalla sera del 24 agosto, è stato ritrovato senza vita non lontano dal campus della Millersville University da lui frequentata. Nella sua breve carriera cinematografica aveva lavorato accanto a Paul Rudd, per poi allontanarsi dagli schermi nel 2016.

A cura di Ilaria Costabile

È stato trovato morto all'età di 19 anni Matthew Mindler, giovane studente universitario che da bambino aveva avuto una breve carriera nel cinema. Il ragazzo era comparso al fianco di Paul Rudd nel film del 2011 "Our Idiot Brother" in Italia conosciuto come "Quell'idiota di nostro fratello". Successivamente anche recitato in "Frequency" nel 2013, ma non recita dal 2016.

La scomparsa prima del ritrovamento

Una morte improvvisa di cui ancora le autorità che si sono interessate al caso, secondo quanto riportato da TMZ, non hanno fornito informazioni più specifiche. Non è chiaro, quindi, se si sia trattato di un incidente o, magari, di una bravata tra ragazzi finita male. Mindler era scomparso dalla sera di martedì 24 agosto, ultimo giorno in cui si sono avute sue notizie e quando è stato visto nei pressi del parcheggio del campus che frequentava, con addosso una felpa bianca, dei jeans e uno zaino nero. Dopo svariati tentativi di contattarlo invano, la famiglia ha allertato l'università e la polizia, che ha immediatamente dato il via alle ricerche. Sui social dell'ateneo americano, infatti, è comparso un annuncio per sollecitare gli studenti a parlare nell'eventualità avessero visto o sapessero qualcosa in più sulla faccenda.

L'annuncio dell'Università

Dopo il ritrovamento di stamane, avvenuto in un posto non troppo lontano dal campus, è stata la Millersville University ad annunciare la morte del diciannovenne con uno straziante messaggio, in cui fornisce anche i dettagli in merito all'esito delle ricerche portate avanti nei giorni scorsi:

