La Francia piange la morte di Claude Brasseur, attore e comico molto famoso oltralpe, deceduto martedì 22 dicembre all'età di 84 anni. Proveniente da una dinastia di artisti, era apparso un centinaio di film, numerose opere teatrali e aveva ricevuto due César (gli Oscar francesi). Resta noto in particolare per il ruolo del padre di Vic / Sophie Marceau, nel cult "Il tempo delle mele" del 1980.

La carriera di Claude Brasseur

Brasseur era nato Neuilly-sur-Seine, il 15 giugno 1936. Il bisnonno Jules Dumont, poi Brasseur, aveva fondato il Théâtre des Nouveautés, mentre il padre Pierre Brasseur, nato dalla relazione extraconiugale di Germaine Brasseur con l'attore Georges Espinasse, era anch'egli un noto attore; la madre era invece l'attrice, ballerina e scenografa Odette Joyeux. Il padrino di Brasseur era nientemeno che Ernest Hemingway. L'attore esordì nel 1956 e lavorò poi con grandi registi transalpini come Marcel Carné ("Il fantastico Gilbert"), Georges Franju ("Occhi senza volto"), e Jean Renoir ("Le strane licenze del caporale Dupont"), Jean-Luc Godard ("Bande à part"), François Truffaut ("Mica scema la ragazza!"). Dopo la serie del 1971 "Le nuove avventure di Vidocq", conobbe il verso successo al cinema con "Esecutore oltre la legge" di Georges Lautner e "Certi piccolissimi peccati" di Yves Robert (poi rifatto in Usa con "La signora in rosso"), per cui vinse il César come il migliore attore non protagonista nel 1977, e il sequel "Andremo tutti in paradiso". Fu premiato anche per "Guerra tra polizie". Grandissimo il successo nazionale e internazionale di "Il tempo delle mele" e "Il tempo delle mele 2", nel ruolo del dentista François Berreton, il papà di Vic, doppiato nella versione italiana da Paolo Ferrari.

Claude Brasseur in Italia

Brasseur ha però lavorato anche in Italia, in un certo numero di film e fiction. Si ricorda "Gli eroi" di Duccio Tessari, "Aragosta a colazione" di Giorgio Capitani e "Quando la coppia scoppia" di Steno, nonché le serie televisive "Soraya" di Lodovico Gasparini (nel ruolo di Mossadeq) ed "Edda" di Giorgio Capitani (dove interpretò Benito Mussolini). Si dedicò anche alle corse automobilistiche, affiancando come co-pilota Jacky Ickx alla Parigi Dakar del 1983 (i due vinsero con una Mercedes 280 G) e fu due volte campione francese di bob (ma nel 1964 un grave incidente gli impedì di prendere parte alle Olimpiadi di Innsbruck).