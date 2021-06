Addio a Ernie Lively, attore americano con quasi cinquant'anni anni di carriera alle spalle e una figlia illustre: era il padre di Blake Lively, che ha seguito le orme del genitore nel mondo della recitazione, dalla popolare serie Gossip Girl al cinema. Silenzio assoluto, al momento, sulle pagine social dell'attrice e del marito Ryan Reynolds: Lively è morto all'età di 74 anni, per complicazioni causate da un arresto cardiaco giovedì 3 giugno. Secondo, l'Hollywood Reporter, Lively è spirato circondato da sua moglie e dai suoi figli.

La carriera di Ernie Lively

in foto: In la signora in giallo

Nato Ernest Wilson Brown Jr. il 29 gennaio 1947 a Baltimora, ex marine e veterano del Vietnam, l'attore aveva recitato in diversi film e serie tv, per lo più in parti minori. Ricordiamo almeno Hazzard (in diversi ruoli), Turner e il «casinaro» con Tom Hanks, Air America, Fermati, o mamma spara, Baywatch, X-Files, La signora in giallo, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Zack e Cody al Grand Hotel. Aveva avuto la possibilità di recitare accanto a Blake in 4 amiche e un paio di jeans e nel sequel 4 amiche e un paio di jeans 2 (erano padre e figlia anche nella finzione) e in Simon Says – Gioca o muori!. Pur senza smettere del tutto di recitare, si era ritirato nello Utah per una vita più tranquilla all'aria aperta, ma da anni soffriva di problemi di cuore e nel 2013 era stato il primo a essere curato con una terapia genica sperimentale.

La famiglia di Ernie Lively: la moglie e i figli

in foto: Blake Lively con i genitori Elaine ed Ernie

Lively aveva sposato la talent manager Elaine Lively nel 1979 e aveva assunto il cognome dalla moglie (che a sua volta lo aveva preso dal primo marito Ronald Otis "Ronnie" Lively). Insieme hanno avuto due figli e Ernie ha anche fatto da papà ai tre che Elaine aveva avuto dal precedente matrimonio. Sono diventati tutti attori: sia Eric (So Weird – Storie incredibili) e Blake, che i loro fratellastri Lori (apparsa in Simon Says – Gioca o muori!), Jason e Robyn (Karate Kid III – La sfida finale).