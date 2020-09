Addio a Ernie F. Orsatti, celebre stuntman americano soprannominato "The Legend": è morto all'età di 80 anni il 12 settembre a La Quinta, in California, a causa di un ictus emorragico, come ha fatto sapere nelle scorse ore suo figlio Noon Orsatti. Di lui si ricorda in particolare una spettacolare acrobazia nel film "L'avventura del Poseidon".

Era figlio del giocatore di baseball Ernie R. Orsatti

Ernie Orsatti era nato a Beverly Hills il 13 febbraio 1940. La madre era la cantante lirica Inez Gorman, il padre l'ancor più famoso Ernie R. Orsatti, giocatore di baseball professionista che era stato controfigura di Buster Keaton. Orsatti fece il modello e il nuotatore prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Come attore è apparso in svariati film e serie tv, tra cui "Berretti verdi", "Swarm – Lo sciame che uccide", "Professione: assassino", "Hill Street giorno e notte", "Wonder Woman", "L'incredibile Hulk".

La carriera come stuntman

La sua carriera, però, lo ha visto principalmente in qualità di stuntman, imprescindibile figura cinematografica che ha il compito di girare le scene più difficili e pericolose, per tutelare la sicurezza degli attori. Nel film "L'avventura del Poseidon", pellicola del 1972 con Gene Hackman ed Ernest Borgnine sul catastrofico naufragio di una nave da crociera, Orsatti regalò un'incredibile caduta da diversi metri di altezza, con tanto di acrobazia e sfondamento di un vetro (al minuto 2,20 del video qui sotto). In seguito, confessò che quella caduta lo aveva "spaventato a morte". Aveva lavorato anche a "L'inferno di cristallo", "Furia cieca" e "Paura e delirio a Las Vegas" ed era stato stunt coordinator in un lunghissimo elenco di film, tra cui ricordiamo almeno diversi capitoli della saga "Il giustiziere della notte", "La legge di Murphy ", "Schegge di paura", "Alien – La clonazione", "Il tocco del male", "Il dottor Dolittle", "American History X", "Ho solo fatto a pezzi mia moglie". Tra le tantissime serie cui ha collaborato, citiamo "New York Police Department", "Profiler – intuizioni mortali", "Streghe", "The Practice – Professione avvocati", "Nip/Tuck", "Entourage" e Big Love".