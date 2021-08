Morto il doppiatore Giorgio Lopez, era la voce di Danny De Vito e del maestro Miyagi È morto all’età di 74 anni Giorgio Lopez, tra le voci più celebri e amate del doppiaggio italiano. Fratello dell’attore Massimo Lopez, ha prestato la voce a grandi attori, da Danny De Vito a Dustin Hoffman, diventando celebre anche per frasi rimaste nella storia del cinema, come l’indimenticabile “metti la cera, togli la cera” di Karate Kid.

A cura di Andrea Parrella

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Giorgio Lopez, noto doppiatore che nel corso della sua carriera ha prestato la voce ad alcuni degli attori più celebri di sempre, da Danny De Vito a Dustin Hoffman, Pat Morita e Christopher Lee. Fratello maggiore dell'attore comico e doppiatore Massimo Lopez, Giorgio Lopez è morto a Roma il 10 agosto 2021, per cause al momento non ancora specificate. A riportare la notizia della sua morte è il sito antoniogenna.net, riferimento assoluto in Italia per quel che riguarda il mondo del doppiaggio.

Da Danny De Vito al maestro Miyagi, i ruoli di Giorgio Lopez

La voce di Giorgio Lopez era inconfondibile e chiunque, pur non associandola al suo nome, l'avrà certamente ascoltata in qualche film. Tra i più celebri certamente queli più altisonanti della carriera di Danny De Vito, da "I soldi degli altri" a "I gemelli", passando per "L.A. Confidential" e "Austin Powers in Goldmember". Il timbro di Lopez è accostabile anche alla seconda parte di carriera di Dustin Hoffman, attore che ha doppiato dopo la scomparsa di Ferruccio Amendola, che per anni ha prestato la voce all'attore hollywoodiano. Ma quella di Lopez è una voce memorabile anche per frasi celebri, una in particolare, il "togli la cera metti la cera" del maestro Miyagi in Karate Kid. Centinaia i film ai quali ha lavorato, compresi molti titoli di animazione, da "Chi ha incastrato Roger Rabbit" a "Shrek 2".

La carriera di Giorgio Lopez

Giorgio Lopez aveva iniziato con studi classici, laureandosi in Lettere presso L'università "La Sapienza" di Roma nel 1974 in Storia del Teatro con il Prof. Ferruccio Marotti. Poi si è è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma nel 1969, iniziando il suo percorso nel mondo dell'arte. È quindi diventato insegnante di tecniche del doppiaggio e recitazione presso la scuola che lui stesso aveva fondato.