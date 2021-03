All'età di 84 anni, è morto Larry McMurtry, prolifico scrittore e sceneggiatore americano che vinse il premio Oscar per uno dei film più importanti della cinematografia degli ultimi decenni: parliamo di I segreti di Brokeback Mountain con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, capolavoro di Ang Lee tratto da un racconto di Annie Proulx per cui McMurtry condivise la statuetta con la co-sceneggiatrice Diana Ossana, sua collaboratrice di lunga data. La morte è stata confermata da Amanda Lundberg, portavoce della famiglia, senza specifiche su cause del decesso.

Chi era Larry McMurtry

Tezano di Archer City, McMurtry è morto il 25 marzo. Aveva contribuito in modo fondamentale a demitizzare il West americano con le sue rappresentazioni poco romantiche della vita sulla frontiera del XIX secolo e nel Texas contemporaneo. Da diversi suoi romanzi sono stati tratti film caposaldo della storia del cinema: pensiamo a Hud il selvaggio con Paul Newman, L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich e il pluripremiato agli Oscar Voglia di tenerezza, ma anche Conflitti del cuore con Shirley MacLaine e Juliette Lewis. Da un su romanzo sarà tratto Terms of Endearment, film di Lee Daniels con Oprah Winfrey

I premi, dal Pulitzer all'Oscar

McMurtry ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 1985 con il romanzo Un volo di colombe (da cui fu tratta la serie Colomba solitaria). Lo script del film I segreti di Brokeback Mountain gli è valso l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale e anche il BAFTA e il Golden Globe. Appassionata e tenerissima storia d'amore tra due cowboy interpretati egregiamente da Gyllenhaal e dal compianto Ledger, il film ha vinto anche il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia e altri due Oscar (Miglior regia e Miglior colonna sonora; fu battuto da Crash – Contatto fisico nella categoria come miglior film).