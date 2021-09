Morto Michael Kenneth Williams, l’attore di The Wire trovato senza vita nel suo appartamento A riportare la notizia del decesso dell’attore è il New York Post, che specifica come le forze dell’ordine, nel pomeriggio del 6 settembre, abbiano ritrovato il cadavere di Michael K Williams dopo aver forzato la porta d’ingresso del suo appartamento. In casa dell’attore, 54 anni, sono stati trovati farmaci e stupefacenti.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore Michael Kenneth Williams. La star di serie Tv come The Wire e Broadwalk Empire è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. Aveva 54 anni ed è deceduto a New York.

Ritrovati stupefacenti e farmaci in casa dell'attore: "Possibile overdose"

A riportare la notizia del decesso dell'attore è il New York Post, che specifica come le forze dell'ordine, nel pomeriggio del 6 settembre, abbiano ritrovato il cadavere di Williams dopo aver forzato la porta d'ingresso del suo appartamento. Qui sono stati rinvenuti farmaci e stupefacenti, elemento che suggerisce, come riporta una fonte del giornale americano, un possibile decesso sopraggiunto in seguito a overdose di eroina o fentanyl, un potente oppioide.

La carriera dell'attore

Noto soprattutto per i ruoli televisivi di Omar Little nella serie televisiva The Wire e di Albert "Chalky" White in Boardwalk Empire, Kenneth Williams era noto al grande pubblico soprattutto per un elemento caratteristico, ovvero la vistosa e profonda cicatrice sul suo volto. Come lui stesso aveva raccontato, si tratta di una ferita che si era procurato all'età di 25 anni, durante uno scontro a Brooklyn a 25 anni.

Film e serie Tv con Michael Kenneth Williams

Tanti i film ai quali ha preso parte nel corso della sua carriera, da Gone Baby Gone a The Snitch, passando per 12 anni schiavo e RoboCop, Ghostbusters, The Gambler e Assassin's Creed. Dal 2016 interpreta Leonard Pine, co-protagonista della serie di romanzi dedicati ad Hap & Leonard scritti da Joe R. Lansdale, per la serie televisiva Hap and Leonard. Estremamente prolifica anche la sua carriera televisiva, con la partecipazione a titoli altisonanti come I Soprano, Law & Order, CSI – Scena del Crimine e, oltre ai già citati The Wire e Broadwalk Empire, anche The Night Of.