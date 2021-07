Morto Saginaw Grant, l’attore Nativo Americano aveva recitato in Breaking Bad È morto all’età di 85 anni l’attore nativo americano Saginaw Grant. Stando a quanto riportato dal suo addetto stampa, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, dal momento che è stato trovato senza vita nella casa di cura dove soggiornava in California. Lo abbiamo visto in serie note come Breaking Bad e film come “The Lone Ranger” con Johnny Depp e Armie Hammer.

Si è spento all'età di 85 anni l'attore Nativo Americano Saginaw Grant. Stando a quanto riportato dal suo addetto stampa, Lani Carmichael, le cause della morte sarebbero state naturali: è stato trovato, infatti, senza vita nel suo letto, in una casa di cura nella quale soggiornava in California. Attore prolifico, nonché caratterista, vanta una ricca carriera nel mondo del cinema ed era anche capo ereditario della Nazione Sac & Fox dell'Oklahoma.

La carriera tra cinema e tv

"Amava sia l'Oklahoma che Los Angeles. Ha fatto la sua casa qui come attore, ma non ha mai dimenticato le sue radici in Oklahoma. È rimasto un fan della Sooner Nation" ha dichiarato il suo addetto stampa nel comunicare la scomparsa di Saginaw Grant. Nonostante si sia avvicinato piuttosto giovane al mondo dello spettacolo, tra le sue apparizioni più importanti sono da ricordare quelle che lo vedono in serie dal grande seguito anche oltreoceano come "Breaking Bad" e "Community e Veep". Oltre alla tv, anche i ruoli al cinema sono stati particolarmente di rilievo, anche in questi ultimi anni, ricordiamo, infatti la sua partecipazione a film come "The Lone Ranger" in cui figuravano anche Johnny Depp e Armie Hammer, o anche pellicole come "The World's Fastest Indian", che risale però al 2005. Nella sua carriera ha vinto anche svariati premi come l'American Legacy Award durante il San Diego Film Festival e il premio alla carriera dalla Oceanside Cultural Arts Foundation.

L'infanzia in Oklahoma

Saginaw Grant ha compiuto 85 anni lo scorso 20 luglio, è nato all'Indian Hospital di Pawnee, in Oklahoma nel 1936. Sua madre si chiamava Sarah, nata nella famiglia Murray, mentre suo padre era Austin Grant. È stato riconosciuto fin da subito come membro della Sac e della Fox Nation dell'Oklahoma. Gli antenati di sua madre provenivano dalle tribù Iowa e Otoe-Missouria. Quando era appena un ragazzo è entrato nel Corpo dei Marines, con i quali ha combattuto anche nella guerra in Corea, di fatti, era diventato un veterano.