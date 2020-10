Tragedia ad Atlanta, dov'è morto a 70 anni l'attore Thomas Jefferson Byrd, volto ricorrente di molti film di Spike Lee. È stato assassinato, come confermato da fonti della polizia, e come annunciato sui social dallo stesso regista in un post Instagram:

Sono davvero triste nell'annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello Thomas Jefferson Byrd la scorsa notte ad Atlanta, in Georgia. Tom era il mio ragazzo, qui lo vedete come il personaggio di Errol Barnes in Clockers. Il fratello Byrd ha fatto il suo dovere nei miei film Chi-raq, Il sangue di Cristo, Red Hook Summer, Bamboozled, He Got Game, Bus in viaggio, Girl 6 e Clockers. Condoglianze alla sua famiglia. Riposa in pace, fratello Byrd.

La dinamica dell'omicidio

Secondo la CNN, la polizia è accorsa la mattina di sabato 3 ottobre per una sparatoria nella zona sud ovest di Atlanta e ha trovato il corpo di Byrd, dichiarato morto sul posto con diverse ferite da arma da fuoco alla schiena. Le circostanze della sua morte sono sotto indagine.

Chi era Thomas Jefferson Byrd, la carriera

Nato a Griffin, Georgia, il 25 giugno 1950, Thomas Jefferson Byrd si era laureato al Morris Brown College di Atlanta e aveva conseguito un master presso il California Institute of the Arts. Aveva recitato molto in teatro ed esordito in televisione nella serie L'ispettore Tibbs a inizio anni 90. Oltre ai film di Spike Lee, aveva lavorato nel film Bulworth – Il senatore di Warren Beatty, nella serie Criminal Intent, nel biopic Ray con Jamie Foxx nel ruolo di Ray Charles e nella pellicola Brooklyn's Finest di Antoine Fuqua. Il suo ultimo lavoro è Freedom's Path, film attualmente in post produzione. Era stato nominato ai Tony Award, i più importanti premi del teatro, per la sua performance a Broadway in Rainey's Black Bottom, nel 2003.

Il ricordo di Spike Lee e Viola Davis

Per Spike Lee, era stato anche Stokely Darling nella serie She's Gotta Have It. Il regista ha ricordato Thomas Jefferson Byrd con una serie di video che mostrano le sue audizioni per i film realizzati con lui e con una sequenza di Clockers. Tra i tanti che lo ricordano, c'è anche l'attrice premio Oscar Viola Davis: "Oh no!!! Mi è piaciuto molto lavorare con te, Byrd. Che bravo attore eri. Mi dispiace tanto che la tua vita sia finita in questo modo. Pregate per la tua famiglia. Sono davvero dispiaciuta".