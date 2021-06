Nanni Moretti versione trapper per un giorno: canta "Soldi" di Mahmood insieme a tutto il cast principale del suo "Tre piani". L'occasione è appunto l'annuncio del suo nuovo film in gara al Festival di Cannes, previsto per oggi. Il regista ha pubblicato la piccola clip sul suo canale Instagram, ultima chicca che conferma, dopo una serie di clip sul tema, la svolta social del regista di Ecce Bombo.

La clip pubblicata su Instagram

Le incursioni su Instagram di Nanni Moretti stanno diventando un po' come le cronache Facebook di Gianni Morandi. Momenti estemporanei – come quello in cui il regista risponde alla telefonata di uno spettatore, sfiancandolo di informazioni – che stanno segnando il passo di un nuovo corso. La clip in cui Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood si accompagna a tutte le protagoniste femminili del film tratto dal romanzo di Eshkol Nevo, ovvero Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Denise Tantucci e Elena Lietti

La presentazione di Tre piani al Festival di Cannes

"Tre piani" sarebbe dovuto essere presentato già al Festival di Cannes 2020, annullato causa Covid-19. Si ipotizzava che il film sarebbe quindi stato presentato alla Mostra di Venezia, ma alla fine il film sarà presentato – regolarmente in gara – nell'edizione 2021 che si terrà da martedì 6 luglio a sabato 17 luglio. Il film è prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte ed è distribuito da 01 Distribution. Uscirà nelle sale a partire dal 23 settembre. Nanni Moretti sposta la narrazione a Roma, rispetto al libro che ambienta tutta l'azione a Tel Aviv. È il racconto dei tre nuclei famigliari che abitano in tre piani diversi dello stesso condominio. Quando il vicino anziano di una giovane coppia sparisce per qualche ora con la più grande delle due bambine, il sospetto di un possibile abuso stravolge tutti gli equilibri.