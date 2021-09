Nicolas Cage sbronzo e molesto: “Cacciato da un locale e scambiato per un senzatetto” L’attore americano protagonista di un momento imbarazzante lo scorso 20 settembre quando, riportano alcuni testimoni oculari, è stato protagonista di un litigio con un membro del personale di un noto ristorante di Las Vegas, nel quale era entrato con vestiti eccentrici e in condizioni pietose: “Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe”.

A cura di Andrea Parrella

Nicolas Cage buttato fuori da un ristorante di lusso a Las Vegas. L'attore, 57 anni, non è nuovo a situazione poco edificanti come quella che viene riportata dai media americani in queste ore. Stando a quanto riportano i testimoni dell'accaduto, Cage "era completamente ubriaco ed è stato scambiato per un senzatetto. Il tutto è accaduto lo scorso 20 settembre nel ristorante Prime Rib di Lawry, dove Cage ha prima litigato con un membro del personale del ristorante, per poi essere gentilmente accompagnato all'uscita.

Cosa è successo a Nicolas Cage

Barba lunga, pantaloni leopardati, una maglietta nera e i piedi scalzi, così lo descrivono i testimoni oculari, parlando delle condizioni dell'attore quando ha avuto l'alterco con il personale del locale: "Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan 1980 – queste le parole do un uomo che ha assistito alla scena – Gridava alle persone e cercava di attaccare briga, poi il personale gli ha chiesto di andarsene […] era così ubriaco che riusciva a malapena a mettersi le infradito prima di essere scortato fuori". Le telecamere di sicurezza della struttura hanno quindi ripreso un momento in cui l'attore prova a confrontarsi con i gestori del locale, tentando di rientrare nella struttura e venendo bloccato nuovamente da qualcuno che gli dice che sta mettendo in difficoltà e imbarazzo il personale e i clienti.

Un matrimonio annullato dopo 4 giorni

Quello con l'alcol è un problema che ha portato Nicolas Cage altre volte al centro dell'attenzione pubblica. Ad esempio nel 2019, quando l'attore premio Oscar si era sposato per la quarta volta a Las Vegas con la makeup artist Erika Koike, per poi ricorrere all'annullamento delle nozze dopo quattro giorni, dichiarando di essere troppo ubriaco quando le nozze si sono celebrate.