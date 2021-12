“Non cercarmi su Google”, l’assurdo divieto di Tom Felton a sua madre Tom Felton, in una intervista rilasciata a Square Mile, ha parlato del suo modo di gestire la fama derivata dalla sua partecipazione alla saga di Hogwarts.

Tom Felton è una delle stelle assolute di Harry Potter. Il suo ruolo è quello di Draco Malfoy nell'amata saga cinematografica che è stata tratta dai romanzi di J.K. Rowling. L'attore ha dato una restrizione a sua madre, molto curiosa: il divieto assoluto di cercare sue notizie su Google.

La scelta di Tom Felton

Tom Felton, in una intervista rilasciata a Square Mile, ha parlato del suo modo di gestire la fama derivata dalla sua partecipazione alla saga di Hogwarts. Ecco cosa ha raccontato:

La fama può davvero influenzarti. Cerco di fare il meglio che posso, davvero. Non abbiamo molti esempi, tenendo presente che quando lo abbiamo fatto, 20 anni fa, ovviamente non c’erano i social media. Non c’era proprio niente. Trovandomi improvvisamente in questo mondo attuale, nel quale puoi digitare Dio sa cosa… ho vietato a mia madre di cercarmi su Google.

Tom Felton può vantare più di 11 milioni di follower su Instagram. Anche su TikTok, l'attore è molto seguito. Spopola, infatti, la #DracoTok, challenge ispirata al suo personaggio che fa impazzire tutti.

I 20 anni di Harry Potter

Il 6 dicembre 2001 usciva il primo capitolo di Harry Potter: Harry Potter e la pietra filosofale diretto da Chris Columbus. Il film ha dato la popolarità a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e anche a Tom Felton. Per festeggiare il 20esimo anniversario, HBO Max sta preparando la reunion con tutti i protagonisti: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, diffusa dal 1 gennaio 2022. In Italia sarà trasmessa su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.

Tom Felton oggi

Classe 1987, Thomas Feltonè principalmente noto per aver interpretato il personaggio di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, ma ha anche interpretato quello di Julian Albert nella serie TV The Flash e quello di Logan Maine nella serie horror-fantascientifica Origin.