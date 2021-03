Per Matilda De Angelis è davvero un momento d'oro. Dopo la consacrazione internazionale avvenuta con la serie americana The Undoing (dove recitava nientemeno che con Nicole Kidman e Hugh Grant), ha solcato il palco del Festival di Sanremo 2021 e interpreta Caterina da Cremona nella fiction trasmessa da Rai1 Leonardo, che nella prima puntata ha raccolto la bellezza di 7 milioni di spettatori. Non contenta, Matilda ha trovato persino il tempo per girare un film, che arriva in streaming on demand proprio negli stessi giorni della messa in onda di Leonardo, dal 26 marzo. Si intitola Divine – La fidanzata dell'Altro (qui sopra il trailer) e racconta la romantica storia d’amore tra un giornalista e una ragazza che sta per diventare suora.

La trama e il cast di Divine – La fidanzata dell'Altro

Questa la sinossi del film: "Nella Roma piena di luci e colori di una primavera che aspetta che dalla Cappella Sistina esca il nome del nuovo Pontefice, si intrecciano le vicende e le vite di Gregory, giornalista di punta di un importante rete televisiva americana, e Maria una giovane bellissima romana che sta per prendere i voti e diventare suora. Si dipana così una romantica storia d’amore che porterà i due protagonisti a percorrere strade inaspettate". Il cast comprende Callum Turner (noto per Animali fantastici – I crimini di Grindelwald), Anna Bonaiuto, Mark Davison, Gianni Meurer, Barbara Ricci, Juliane Elting, Eddie Osei, Lewis Hart, Serra Yilmaz, Pino Ammendola, Tommaso Ragno. La regia è a cura di Jan Schomburg mentre la distribuzione è di 102 Distribution.

Come vedere il film con Matilda De Angelis

Divine – La fidanzata dell'Altro, film di co-produzione tedesca, è disponibile dal 26 marzo sulla piattaforma on demand Chili. Per vederlo dal 26 marzo è sufficiente collegarsi al sito chili.com e noleggiare il titolo in questione.

Il futuro di Matilda De Angelis

Dopo questo film e la rivisitazione della vita di Leonardo, vedremo l'attrice in altri tre film già in lavorazione. Si tratta del britannico Across the River and Into the Trees con Josh Hutcherson e Liev Schreiber, Robbing Mussolini di Renato De Maria con Pietro Castellitto, che sarà distribuito su Netflix, e Tourists di John Lamm. Del suo straordinario percorso, la De Angelis ha parlato in un'intervista a Fanpage.it.