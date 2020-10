Se pensiamo ad un film che ha fatto la storia del cinema c'è senza dubbio "Il Padrino", la pellicola del 1977 diretta da Francis Ford Coppola che da subito è entrata nell'immaginario collettivo e rappresenta un cult, quasi intoccabile. Eppure, visto che la genesi del film richiese molto tempo, si è è pensato di realizzare un film sulla lavorazione de Il Padrino e secondo quanto riporta Deadline, già sarebbero stati individuati i protagonisti.

Il film sulla lavorazione de Il Padrino

Vista la travagliata lavorazione dietro ad uno dei più grandi capolavori del cinema, Andrew Farotte pensò di scrivere una sceneggiatura che avesse come oggetto proprio la genesi del film e a distanza di anni dalla prima stesura, sembra proprio che diventerà a tutti gli effetti un film, con la direzione di Barry Levinson. Molte sono le testimonianze che si hanno di questa lunga lavorazione, ragion per cui non si avranno problemi a reperire dettagli e curiosità, in modo da raccontare per filo e per segno ciò che ha portato alla nascita della trilogia più famosa del grande schermo.

Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal protagonisti

Notizia ancor più interessante, però, riguarda il fatto che siano già stati scelti anche i protagonisti di questa pellicola che, al momento, ha il nome di Francis and The Godfather, sempre che non possa cambiare in corso d'opera. Per i ruoli principali sarebbero stati individuati due grandi attori del cinema contemporaneo: Oscar Isaac che dovrebbe interpretare il regista Francis Ford Coppola, allora appena 31enne e Jake Gyllenhaal vestirà i panni di Robert Evans, l’allora vicepresidente di Paramount Pictures. Ciò significa, quindi, che il film è davvero in via di progettazione e che, con molta probabilità, nel corso dei prossimi mesi potrebbero emergere dei dettagli interessanti sulla natura di questo progetto.