Penelope Cruz vince la Coppa Volpi per Madres Paralelas a Venezia 2021 Ad aggiudicarsi il titolo per la miglior interpretazione femminile alla 78esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia è Penelope Cruz. Interprete del film “Madres Paralelas” di Pedro almodovar. ha convinto la giuria e la critica. L’attrice, emozionata e commossa dalla premiazione, ha dichiarato: “Sono emozionatissima”.

A cura di Ilaria Costabile

Penelope Cruz ha vinto la Coppa Volpi, premio la miglior attrice proclamata dalla giuria guidata da Bong Joo Ho per uno dei film in Concorso di questa 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice ha conquistato uno dei riconoscimenti più ambiti del settore cinematografico e, infatti, ha ringraziato i giudici che l'hanno premiata dicendo:

Devo leggere un po' perché sono molto nervosa. Grazie alla giuria per questo premio, mmi fa molto felice, grazie ad Alberto Barbera, sappiamo tutti quanto è difficile organizzare un festival, ma siamo qui a celebrare il cinema. Grazie a Pedro, il mio regista, la tua presenza sul set e fuori, la tua dedizione ai dettagli, hai creato di nuovo una magia, ti adoro e condivido questo premio con il cast meraviglioso del film, vorrei dedicarlo a mio marito, i miei bambini, la mia famiglia. Ma soprattutto a mia madre, la mia migliore amica e insegnante migliore e mia suocera che purtroppo ci ha lasciati e alla fine del nostro ultimo dialogo ha detto "ti voglio bene".

La trama

Da sempre affascinato dall'universo femminile, che ha raccontato in infinite salse, in Madres Paralelas Pedro Almodovar ci pone di fronte alla storia di tre madri. Due di loro sono Janis e Ana, che condividono la medesima stanza di ospedale prima del parto. Entrambe single e rimaste incinte a sorpresa, reagiscono in modo diverso: la prima è colma di gioia, la seconda un'adolescente spaventata. Penelope Cruz è Janis, mentre la giovane Milena Smit interpreta Ana. Nei panni della terza protagonista Teresa troviamo Aitana Sánchez-Gijón, l'attrice de Il profumo del mosto selvatico che ha fatto anche tanto cinema italiano. Completano il cast Israel Elejalde nei panni del protagonista maschile, Julieta Serrano e la veterana del cinema di Almodovar Rossy de Palma. Co-produce come di consueto Agustín Almodóvar, il fratello del regista.