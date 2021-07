Rubati i gioielli all’attrice Jodie Turner-Smith al Festival di Cannes Sono stati rubati all’attrice Jodie Turner-Smith i suoi gioielli dalla camera d’albergo in cui alloggiava durante la partecipazione al Festival di Cannes. La polizia di Nizza ha aperto un’indagine a riguardo. Tra gli oggetti rubati alcuni appartenevano anche alla sua famiglia, mentre altri si ipotizza le siano stati prestati da alcuni brand, come accade in eventi di questo calibro.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice inglese di origine giamaicana Jodie Turner-Smith è stata vittima di un furto durante la sua permanenza al Festival di Cannes: le sono stati rubati i gioielli dalla sua camera d'albergo e se all'inizio la notizia era stata riportata da Nice Matin e da alcune testate oltreoceano, ma è arrivata la conferma anche dalla polizia giudiziaria di Nizza che, infatti, sta indagando sul furto.

Rubati anche gioielli di famiglia

Un evento spiacevole che ha cambiato il soggiorno dell'attrice arrivata a Cannes per la rassegna cinematografica. I gioielli che le sono stati rubati non è chiaro se siano tutti di sua proprietà oppure se, come spesso accade in occasioni di questo genere, alcuni brand abbiano scelto delle attrici come testimonial per mostrare le loro creazioni e, quindi, gli oggetti le fossero stati prestati appositamente per proiezioni e red carpet. Sembrerebbe, però, che tra i monili rubati alcuni fossero anche di famiglia, come ad esempio, l'anello di matrimonio appartenente a sua madre. La polizia giudiziaria di Nizza ha confermato che, subito dopo la notizia del furto, sono state avviate le indagini per scoprire chi possa aver commesso il reato.

La carriera di Jodie Turner-Smith

L'attrice, diventata uno dei volti noti del cinema e della tv britannica, e non solo, è intervenuta a Cannes nel corso dell'evento "Women in Motion", manifestazione ogni anno organizzata da Kering. Jodie Tuner-Smith che ha interpretato "Anna Bolena" nell'omonima serie tv per Channel 5, attualmente sta lavorando con Noah Baumbach a Rumore Bianco (White Noise), adattamento del romanzo di Don DeLillo che vede protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. La 34enne è stata protagonista di alcuni episodi di True Blood, ed è stata diretta anche dal regista italiano Stefano Sollima nel film "Senza rimorso", in uscita proprio nel 2021.