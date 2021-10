Scalfari – A sentimental journey: prime immagini in esclusiva del documentario su Eugenio Scalfari Scalfari – A sentimental journey è un documentario diretto da Michele Mally che traccia un ritratto intimo e inedito di Eugenio Scalfari. Il giornalista e fondatore di Repubblica viene infatti raccontato dalle figlie Donata ed Enrica Scalfari tramite un dialogo con il padre che avviene tra le mura di casa. Su Fanpage.it, le prime immagini in esclusiva.

A cura di Daniela Seclì

Scalfari – A sentimental journey è il documentario di Donata Scalfari, Enrica Scalfari e Anna Migotto, diretto da Michele Mally, che ripercorre la storia di Eugenio Scalfari. Andrà in onda, sabato 23 ottobre, alle ore 17:35 su Rai3. L'intellettuale oggi ha 97 anni ed è considerato uno dei più grandi giornalisti italiani del XX secolo. Fondò il giornale La Repubblica. Le figlie Donata ed Enrica Scalfari hanno voluto restituire un ritratto inedito e privato del loro padre, che non si limiti al suo coinvolgimento negli snodi cruciali della vita politica ed economica. Prima, però, vediamo come Eugenio Scalfari racconta se stesso:

“Guardando a ritroso l’arco della mia vita di momenti di felicità e di senso compiuto ne ho avuti tanti a compenso delle fatiche, delle lotte, dei rischi. Una vita piena non serena ma fortunata e felice. Molte ansie e anche molti complessi di colpa, molta fiducia in me stesso, molto amore verso gli altri, unito ad una intensa competitività. Ho dato molto amore e moltissimo ne ho ricevuto".

La trama di Scalfari – A sentimental journey

Nel documentario prodotto da 3D Produzioni e Rai Documentari, le figlie di Eugenio Scalfari hanno raccontato il padre attraverso i loro occhi e i loro ricordi. Enrica, con la sua sensibilità da fotografa e Donata, con il suo modo giornalistico di raccontare i fatti, hanno ridipinto l'immagine del fondatore di Repubblica, arricchendo il racconto del suo vissuto con le dinamiche familiari, con le battaglie a cui si appassionava, con gli scontri e le scelte complesse davanti alle quali ogni essere umano si trova. A impreziosire il documentario, il dialogo tra Scalfari e le sue figlie, che avviene tra le quattro mura domestiche e concorre a restituire un profondo senso di spontanea intimità, sfociando in un confronto generazionale. I temi affrontati sono i più disparati: dal potere all'amore, dalla paura all'incertezza della vecchiaia, dalla morte all'amicizia con Papa Francesco. Donata ed Enrica Scalfari hanno spiegato:

"Papà ha 96 anni, si definisce un vegliardo avendo raggiunto e superato i novanta. Sostiene di aver fatto pace con la morte, “Ogni giorno in più è regalato e la mattina mi sveglio allegro”. Legge, scrive, incontra persone. Divora il tempo come mai. Una memoria incredibile che suscita disagio a volte. Da poco ha scoperto Internet e quando i ricordi si confondono ci chiede di consultarlo. Bastano però poche informazioni perché riprenda spedito. Ci chiama al telefono ogni giorno, spesso più volte al giorno. Per raccontare quello che ha letto, ciò che vuole scrivere, chi gli ha telefonato, con chi ha parlato. E di cosa. Quando a telefonare è Papa Francesco ogni altro argomento va in secondo piano. Quasi solo per andare ad incontrarlo e, raramente, per una visita al “suo” giornale, esce di casa. Gli rimane la voglia, la curiosità, la vis polemica, nonostante l’età e gli acciacchi".

Le testimonianze da Roberto Benigni a Paolo Sorrentino

Nel documentario, poi, viene concesso ampio spazio alle persone che lo stimano o che hanno avuto modo di condividere un pezzo di strada con lui. I volti noti che intervengono e lo raccontano sono Roberto Benigni, Paolo Sorrentino, Walter Veltroni, Fabrizio Barca, Natalia Aspesi, Ezio Mauro, il Cardinale Vincenzo Paglia, Bernardo Valli e Lucia Annunziata.