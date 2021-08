Shia LaBeouf sarà Padre Pio nel prossimo film di Abel Ferrara Abel Ferrara svela i dettagli del suo prossimo progetto, un film su Padre Pio ambientato nell’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, con protagonista Shia LaBeouf nei panni del santo. L’inizio delle riprese del film, attualmente senza ancora un titolo definito, è previste per il prossimo ottobre.

A cura di Andrea Parrella

Il prossimo film di Abel Ferrara racconterà la vita di Padre Pio, che sarà interpretato da Shia La Beouf. A parlare del progetto è stato lo stesso regista, arrivato oggi al Locarno Film Festival: "Il mio prossimo film sarà su Padre Pio. Mi concentrerò su quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro (nel 1920, ndr), quando lui era un giovane monaco, un periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate".

Il riferimento storico è all'eccidio di San Giovanni Rotondo, quello che accadde il 14 ottobre del 1920 nel comune vicino Foggia, quando agli albori del ventennio fascista si consumò nella piazza del Municipio un vero e proprio massacro nel quale persero la vita 14 persone e ci furono decine di feriti.

Il film ambientato in Italia

"Il film sarà ambientato in Italia dopo la Prima guerra mondiale” ha spiegato Ferrara in un'intervista rilasciata a Variety, aggiungendo che “Padre Pio prima di avere le stimmati e diventare santo era un monaco che ha vissuto in un periodo molto complesso della storia italiana. E dato che era molto giovane, ho scelto Shia LaBeouf per interpretarlo”.

A ottobre via alle riprese

Il film su Padre Pio è un progetto su cui il regista ha confessato di lavorare da tempo. Le riprese dovrebbero iniziare a ottobre in Puglia e la produzione, come ha specificato lo stesso Ferrara, dovrebbe essere più ricca rispetto ai suoi ultimi lavori, mettendogli maggiori mezzi a disposizione.

Abel Ferrata intanto è al Locarno Film Festival per la prima mondiale del suo ultimo film Zeros and ones, con protagonista Ethan Hawke nel doppio ruolo di due fratelli gemelli. Uno "spy movie" girato a Roma durante la pandemia, tema sul quale Ferrara si è concentrato in merito alla questione vaccino: "Nella mia vita ho messo più volte in pericolo la mia vita, ma adesso voglio continuare a vivere per questo mi sono vaccinato. Ho 70 anni e questo virus mette a rischio quelli della mia età – aggiunge parlando di come abbia vissuto questi mesi -. Continuo a lavorare, continuo a credere nei film e nel cinema".