Quanta attesa per Si vive una volta sola ma finalmente c'è la data d'uscita. L'attesissimo film di Carlo Verdone uscirà il 26 novembre in sala. Nove mesi d'attesa per uscire al cinema. L'uscita fu bloccata per lo scoppio della pandemia di coronavirus. D'altronde, Carlo Verdone aveva più volte ribadito la sua ferma volontà di uscire nelle sale, come da tradizione, evitando la scorciatoia dello streaming e del noleggio on demand.

La trama di Si Vive una volta sola

Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) e la sua formidabile équipe medica, composta dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora) arriveranno quindi a breve in sala per offrire al pubblico le sorprese, la leggerezza e il sorriso che il regista romano regala agli italiani da oltre quarant’anni.

Il film scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi

"Si vive una volta sola" è un film scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino, girato interamente in Puglia. Prodotto da Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, distribuito da Filmauro con Vision Distribution.

L'intervista a Fanpage.it

Nell'intervista a Fanpage.it, Carlo Verdone aveva sperato che il film potesse uscire per gennaio 2021. Le previsioni sono state addirittura anticipate di due mesi: "Noi abbiamo una speranza, la speranza si chiama ‘metà gennaio 2021’, quindi probabilmente se tutto va bene, numeri di contagi permettendo, a un anno di distanza da quella che doveva essere l’uscita, usciremo anche noi. Sia io che De Laurentiis abbiamo stabilito che il film deve uscire in sala. Aspetteremo quello che c’è da aspettare. Poi ci tengo molto a questo film quindi vorrei che il pubblico lo vedesse in sala, anche come festeggiamento di uno scampato pericolo, perché vorrà dire che saremo più sicuri".