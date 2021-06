La Warner Bros. ha diffuso poche ore fa il secondo trailer ufficiale del nuovo atteso film d'animazione e live action Space Jam: New Legends con LeBron James a ereditare il ruolo che fu di Michael Jordan nell'iconico film del 1996. Il campione di basket sarà il nuovo protagonista pronto a vivere un'avventura senza precedenti in compagnia di tutti i Looney Tunes: Bugs Bunny, Duffy Duck, Lola Bunny, Titti, Gatto Silvestro, Willy il Coyote, Beep Beep e tanti altri. Il film uscirà al cinema in Italia a partire dal 23 settembre.

Space Jam: New Legends, la trama

LeBron James sogna per il figlio Dom un futuro da atleta nel mondo del basket per inserirlo nell'NBA dopo la fine del college. Il figlio però non vuole seguire le orme paterne, ma diventare progettista di videogiochi. Quando padre e figlio si ritrovano in una fabbrica di server di computer, si ritrovano all'improvviso risucchiati nel "Server-Verso", un universo parallelo composto da personaggi di film, cartoni animati e serie tv della Warner Bros gestito dal malefico Al-G Rhythm. Per salvarsi, LeBron James dovrà partecipare a una partita di pallacanestro con i Looney Tunes contro i cloni della Goon Squad, realizzata sulle capacità dei migliori giocatori di basket dell'NBA.

Il cast e la produzione del film

LeBron James è protagonista accanto al candidato all’Oscar® Don Cheadle. Nel film anche Khris Davis, Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza e Zendaya (Dune, Malcolm & Marie). La regia è di Malcolm D. Lee, la sceneggiatura è di Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance e Jesse Gordon e Celeste Ballard. Il film è prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter e Duncan Henderson, i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman.