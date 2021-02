Le riprese di "Spider-Man 3" sono quasi giunte alla fine e, nonostante il film debba ancora mettere a punto molti dettagli compreso il titolo ufficiale, i tre protagonisti hanno risposto alla curiosità dei fan della saga pubblicando sui social le prime immagini ufficiali dal set. I tre scatti diversi diffusi su Instagram da Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), lasciano pensare che i protagonisti si troveranno in una località sconosciuta, forse il nascondiglio individuato da Spider Man per agire in segreto, dopo che la sua identità è stata smascherata.

Quando esce Spider-Man 3

C'è grande attesa da parte degli appassionati Marvel per l'uscita del terzo capitolo della saga di film ispirata al super eroe di New York. Le riprese sono attualmente in corso e secondo le indiscrezioni che trapelano dal set dovrebbero terminare a fine marzo. Ancora un mistero la data ufficiale di uscita del film. Al momento la data di uscita nelle sale americane è prevista per il 17 dicembre 2021 e anche in Italia dovrebbe arrivare per la fine dell'anno, ma non è detto che l'emergenza sanitaria in corso non possa causare ulteriori ritardi nella produzione.

Trama e cast di Spider-Man 3

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora blindati, in un'intervista rilasciata a Den of Geek Tom Holland ha anticipato che "il film è incredibilmente ambizioso". Il terzo capitolo della saga si preannuncia ricco di combattimenti mai visti prima: "Posso dire di non aver mai visto una scena di combattimento del genere nel MCU. Sono davvero entusiasta che il pubblico la vedrà presto". Nel film scopriremo cosa è accaduto al supereroe di New York dopo che Mysterio ha rivelato al mondo chi si cela dietro la maschera di Spider-Man. Oltre al protagonista, Jamie Foxx vestirà ancora i panni di Electro, anche se l'attore ha annunciato alcune novità rispetto al secondo capitolo che potrebbero riguardare la dimensione parallela del Multiverso.