Spider-Man: No way home, il primo trailer ufficiale in italiano Ecco il primo trailer ufficiale in italiano di Spider-Man: No way home. Diffuso sul canale YouTube di Sony Pictures Italia, svela alcuni dettagli della trama del film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland nei panni di Peter Parker, Zendaya nel ruolo di MJ Jones e Benedict Cumberbatch, nei panni di Doctor Strange.

A cura di Daniela Seclì

L'attesa è finita. In queste ore, è stato diffuso il primo trailer ufficiale in italiano di Spider-Man: No way home. Il video della durata di circa tre minuti, diffuso sul canale YouTube di Sony Pictures Italia, rivela alcuni dettagli della trama del nuovo film di Marvel e Sony. Il trailer è stato diffuso dopo che nel weekend si era verificato il leak con le prime anticipazioni. Spider-Man: No way home uscirà nei cinema a Natale 2021.

Il trailer italiano di Spider-Man: No way home

Dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from home arriva Spider-Man: No way home. Il film con Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch è stato scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers ed è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios. Ricordiamo che nel finale di Spider-Man: Far from home, Mysterio – interpretato dall'attore Jake Gyllenhaal – svelava pubblicamente che Spider-Man era Peter Parker. La narrazione riprenderà proprio da qui. Il personaggio interpretato da Tom Holland, infatti, si recherà da Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, e gli chiederà di porre rimedio a quanto accaduto: "Quando Mysterio ha rivelato la mia identità, la mia vita si è incasinata. Per caso tu potresti fare in modo che non sia mai accaduto?". Doctor Strange ricorrerà a un incantesimo:

"L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man. Abbiamo alterato la stabilità dello spazio tempo. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Più lo fai, più diventa pericoloso. Attento a ciò che desideri Parker".

Il cast di Spider-Man: No way home

Tom Holland interpreta Peter Parker e Spider-Man; Zendaya interpreta MJ Jones; Jacob Batalon interpreta Ned Leeds; Marisa Tomei interpreta May Parker; Jamie Foxx interpreta Max Dillon; Benedict Cumberbatch interpreta Stephen Strange e Alfred Molina interpreta Otto Octavius e Doctor Octopus.