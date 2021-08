Spike Lee crede al complotto su 11 settembre: “Edifici crollati perché demoliti, non per attentato” Spike Lee crede alle teorie del complotto sugli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Il regista, nel suo nuovo documentario, ha dato voce a chi crede che il Governo degli Stati Uniti sia in qualche modo coinvolto nei crolli degli edifici del World Trade Center. Lui stesso ritiene che si sia trattato di “demolizioni controllate”.

A cura di Daniela Seclì

Spike Lee ha presentato il suo nuovo documentario dal titolo "New York Epicenters: 9/11 – 2021 1/2". Il regista si è proposto di documentare il modo in cui i newyorkesi hanno affrontato eventi drammatici come gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, ma anche la pandemia di Covid-19. Per approfondire questi argomenti, Lee ha dato voce ai vigili del fuoco, agli operatori sanitari che hanno tentato di soccorrere le vittime, ai politici, ma anche a coloro che credono alla teoria del complotto.

Le teorie del complotto sull'attentato al World Trade Center

Nel documentario, si assiste all'intervista a diversi teorici del complotto. In particolare, Spike Lee ha voluto dare voce ai membri dell'organizzazione "Architects & Engineers for 9/11 Truth", che ritengono che il Governo degli Stati Uniti sia in qualche modo coinvolto nel crollo degli edifici del World Trade Center. Nel corso di un'intervista rilasciata al New York Times, è stato chiesto a Lee cosa lo abbia spinto a interpellare anche loro. Il regista ha ammesso di avere dei dubbi sulla dinamica di quei tragici eventi:

"Mi faccio delle domande. Se non credo alla spiegazione ufficiale? La quantità di calore necessaria a fare fondere l'acciaio non è stata raggiunta. E poi il modo in cui l'edificio 7 è crollato…quando paragoni quel crollo con quelli dovuti a delle demolizioni, è come se stessi guardando la stessa cosa".

Il regista spera che il suo documentario possa suscitare dei dubbi e dare il via a indagini più approfondite a riguardo. Coloro che sostengono la teoria del complotto, sono convinti che gli edifici siano crollati a causa di una demolizione controllata, perché l'incendio causato dagli aerei dirottati dai terroristi non avrebbe potuto portare al raggiungimento della temperatura a cui l'acciaio fonde. Gli esperti, al contrario, rimarcano che i crolli sono avvenuti esclusivamente per via dell'attacco terroristico e il conseguente indebolimento della struttura degli edifici del World Trade Center.

Leggi anche Morta Pilar Bardem, attrice spagnola e madre del premio Oscar Javier

Spike Lee lascia che lo spettatore si faccia una sua idea

Spike Lee, dopo avere espresso i suoi dubbi, ha tuttavia precisato di non avere alcuna intenzione di imporre le sue idee agli spettatori. Il suo obiettivo con il documentario "New York Epicenters: 9/11 – 2021 1/2" è dare a chi lo guarda, tutti gli elementi necessari per farsi un'idea dell'accaduto e decidere da quale parte stare: