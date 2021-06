Stefano De Martino anche al cinema: “Farò un film molto bello, l’unico difetto potrei essere io” Stefano De Martino è stato ospite del BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione televisiva. In questa occasione ha anche annunciato che prestò girerà alcune scene di un film: “Non posso dirvi ancora nulla. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io”.

A cura di Andrea Parrella

Stefano De Martino è diventato una figura centrale nel mondo della televisione, ma adesso si darà anche al cinema. Il volto televisivo ha annunciato che avrà un piccolo ruolo da attore prossimamente, in un film di cui non ha potuto rivelare null'altro.

Stefano De Martino e il futuro nel cinema

È accaduto in occasione del BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione televisiva: “Farò un film – ha dichiarato – finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo. Non so come verrà”. Poi De Martino ci ha scherzato su: “In promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”.

Un volto di Rai2

Il riscontro di Stefano De Martino in Tv è oramai un dato oggettivo. Da tre anni è un volto fisso di Rai2 e lo sarà ancora di più nella prossima stagione, quando tornerà in onda alla conduzione di Stasera tutto è possibile, ma avrà anche un ruolo di prim'ordine il prossimo 4 novembre, quando si festeggeranno i 60 anni di Rai2. Sarà lui, infatti, a condurre la serata speciale. Ma in Rai sembrano esserci grandi progetti per lui, come ha confermato alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali il direttore di Rai1, Stefano Coletta, rispetto a un suo ipotetico passaggio sulla rete ammiraglia: "Ipotizziamo il passaggio di diversi talent, com'è sempre stato nella storia della Rai (pensate soltanto ad Alberto Angela). Questo è un lavoro continuo. Stefano è un "potenzialissimo" personaggio che può portare del nuovo nell’intrattenimento dell'Ammiraglia". Coletta ha quindi precisato: