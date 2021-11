Sylvester Stallone ha rischiato di morire mentre girava Rocky IV: “Drago mi polverizzò con un pugno” Sylvester Stallone ha svelato di avere rischiato di morire mentre girava Rocky IV. Dolph Lundgren, che interpretava il pugile Ivan Drago, gli sferrò un pugno talmente forte da spedirlo in terapia intensiva.

A cura di Daniela Seclì

Sylvester Stallone ha rischiato di morire mentre girava Rocky IV. A rivelarlo, lo stesso attore nel video "The Making of Rocky VS. Drago" pubblicato su YouTube. A mettere a repentaglio la sua vita, sarebbe stato l'attore Dolph Lundgren che interpretava il pugile russo Ivan Drago. Sferrò a Stallone un pugno talmente forte da ferirlo gravemente: "Rimasi seriamente ferito nella lotta. Venni trasportato in terapia intensiva in California dal Canada".

Dolph Lundgren colpì Sylvester Stallone con un pugno sul petto

In realtà, prima che il ciak desse il via alle riprese della scena in cui Rocky e Drago si sfidavano sul ring, Stallone chiese a Lundgren di non risparmiarsi e di fare il possibile perché la scena risultasse credibile, senza avere il timore di fargli male. L'attore lo prese alla lettera e gli sferrò un pugno fortissimo al petto: "Mi ha polverizzato". Nell'immediato Stallone non avvertì la gravità del colpo ricevuto e dunque la scena proseguì fino ad essere completata. Quando i riflettori si spensero, però, ebbero inizio i problemi.

La corsa in ospedale e la terapia intensiva

Sylvester Stallone ha continuato così il suo racconto: "Nel momento in cui è accaduto non ho sentito niente ma più tardi, quella stessa sera, il cuore ha cominciato a gonfiarsi, la pressione sanguigna è salita e stavo per andare a parlare con gli angeli". Dopo il malore ricorda che venne trasportato d'urgenza in ospedale e si ritrovò in terapia intensiva "circondato da suore". Se all'inizio la sua situazione sembrò grave, il tempestivo intervento si rivelò fondamentale. Dopo soli quattro giorni, infatti, è stato dimesso ed è potuto tornare sul set per completare le riprese. Sylvester Stallone è rimasto molto male quando ha scoperto che la scena per la quale aveva quasi perso la vita e che risultava così realistica, era stata tagliata: "Come hanno potuto toglierla?". Così, ci ha pensato lui a rendere noto l'aneddoto.