Non è solo una delle cantanti più conosciute e ascoltate della musica contemporanea, ma Taylor Swift si è dedicata anche al cinema in più occasioni e, infatti, torna a cimentarsi nelle vesti d'attrice in uno dei film che sta più facendo chiacchierare, ovvero la nuova opera di David. O Russell, Canterbury Glass, che già può vantare un cast ricco di nomi importanti.

Di che parla il film Canterbury Glass

A sei anni dalla sua ultima fatica cinematografica, Joy, il regista torna dietro la macchina da presa e ha voluto nel suo film anche la cantante, reduce dalla vittoria di un Grammy per il suo ultimo album: Folklore. La cantante entrerà a fare parte del cast del film, dove interpreterà un piccolo ruolo che va ad arricchire anche la sua carriera nel mondo del cinema. Protagonista del film è Christian Bale, ma al suo fianco figura un parterre di attori assai noti come Robert De Niro, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington, Michael Shannon, Timothy Olyphant e Anya Taylor-Joy. Il film dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, ma al momento non si hanno notizie precise se non che sarà una storia in costume e che vedrà al centro della storia il rapporto lavorativo tra un avvocato e un medico.

Taylor Swift come attrice

Taylor Swift non è estranea ai set cinematografici e televisivi, dal momento che già diversi anni fa è stata scelta per apparire in un episodio di serie note come CSI, nel 2009 e successivamente di New Girl nel 2013. È stata, poi, nel cast del film "Appuntamento con l'amore" del 2010, mentre in ordine temporale nonostante ci siano state altre collaborazioni, anche come doppiatrice, la sua ultima apparizione come attrice risale al film Cats. Il musical non ha avuto il successo sperato e, anzi, è stato più volte criticato e indicato come uno dei film peggiori degli ultimi anni.