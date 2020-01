The New Pope, fortunata serie tv di Paolo Sorrentino, andrà in onda anche sul grande schermo. La seconda stagione della serie debutterà su Sky Atlantic venerdì 10 gennaio e a partire dal 13, primo lunedì successivo alla messa in onda della prima puntata, sarà riproposta al cinema. Per il momento, sono tre i cinema che aderiscono all’iniziativa ma la lista potrebbe presto allargarsi. La seconda stagione della serie riporterà in video Jude Law nei panni di Papa Pio XIII. Fanno parte del cast anche John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Camara, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Hanno partecipato alle riprese due super guest star: Sharon Stone e Marylin Manson.

I cinema che trasmettono The New Pope

A portare The New Pope nelle sale sarà Vision Distribution. Il primo appuntamento previsto è per lunedì 13 gennaio con la messa in onda dei primi due episodi. A seguire il 20 gennaio saranno trasmessi il terzo e il quarto episodio, il 27 gennaio il quinto e il sesto, il 3 febbraio il settimo e l’ottavo fino al gran finale previsto con il nono episodio il 10 febbraio. Gli episodi andranno in onda in versione originale sottotitolata. I cinema che aderiscono all0iniziativa sono l’Anteo di Milano, il Quattro Fontane a Roma e il Cinema delle Palme a Napoli.

The New Pope dal 10 gennaio su Sky Atlantic

La seconda stagione di The New Pope sbarcherà su Sky Atlantic il 10 gennaio in prima visione assoluta. A firmarla è il premio Oscar Paolo Sorrentino. Al centro della serie restano i giochi di potere in ambito ecclesiastico, la lotta eterna tra il Bene e il Male alla conquista del paradiso terreno. Protagonisti assoluti della serie restano Jude Law (Papa Pio XIII) e John Malkovich nel ruolo dell’ecclesiastico britannico John Brannox eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo III.