Tom Holland sarà Fred Astaire nel film che racconta la vita dell’iconico ballerino Tom Holland sarà Fred Astaire in un biopic ispirato alla vita dell’iconico ballerino e star del cinema, prodotto dalla Sony. Dopo aver interpretato Billy Elliot nell’omonimo musical, l’attore tornerà nuovamente a ballare.

A cura di Ilaria Costabile

Lo conosciamo tutti come il volto di Spiderman con le sue incredibili acrobazie, ma Tom Holland è pronto per interpretare un nuovo ruolo di assoluto prestigio. Sarà infatti Fred Astaire, una delle star più note del cinema nonché uno dei più iconici ballerini di sempre, in un progetto prodotto dalla Sony che, però, è ancora in fase di valutazione e dove sarà raccontata la sua vita. Un ritorno alle origini per l'attore americano che, infatti, ha raggiunto la notorietà calcando i palcoscenici del West End dove ha interpretato il ruolo di Billy Elliot, nell'omonimo musical ispirato al film con protagonista Jamie Bell.

Fred Astaire icona del ballo e del cinema

Il nome di Fred Astaire non necessita certamente di ulteriori approfondimenti, almeno una volta nella vita è capitato a chiunque di sentirlo nominare o di vedere uno dei film di cui è stato protagonista. Più di una trentina, infatti, sono i titoli in cui è comparso oltre ai numerosi spettacoli a Broadway o nel West End, per poi creare una delle coppie più incredibili del grande schermo, quella con Ginger Rogers. Tra i film che hanno interpretato insieme si ricordano Follie d’inverno, Cerco il mio amore e Cappello a cilindro. Sul conto di Fred Astaire, inoltre, è in uscita un film realizzato da Amazon Studios, che vede protagonista proprio Jamie Bell, che ballerà accanto a Margaret Qualley, nel ruolo dell'elegantissima Ginger Rogers.

Gli altri progetti di Tom Holland

Tom Holland, invece, dovrebbe essere confermato come protagonista del terzo film della saga di Spiderman, sebbene non sia arrivata ancora la conferma ufficiale da parte della produttrice Amy Pascal, in quanto è ancora in forse la realizzazione del terzo capitolo, nonostante i fan la richiedano a gran voce. Proprio sul set del film, l'attore ha incontrato la sua dolce metà, Zendaya, con la quale ha ufficializzato la storia d'amore solo da qualche mese, dopo continui rumors e paparazzate piuttosto inequivocabili.