Trova e restituisce carta di credito a Mondello: era di Harrison Ford Un signore ha trovato una carta di credito nei pressi di Mondello e l’ha consegnata agli agenti della polizia del commissariato di Mondello. Poi la scoperta: era di Harrison Ford, nel paesino siciliano per un po’ di relax dopo le riprese di una serie tv. A riconsegnare la carta è il dirigente del commissariato Manfredi Borsellino, figlio di Paolo.

Quando ha trovato la carta di credito nei pressi di Mondello, il cittadino palermitano non ci ha pensato su due volte a consegnarla al primo commissariato. Quello che non avrebbe mai potuto immaginare e che la carta di credito smarrita fosse del grande Indiana Jones, l'attore Harrison Ford.

Cosa è successo a Harrison Ford

Una disavventura a lieto fine per l'attore di Hollywood, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di una serie tv. Per trascorrere un po' di ore di relax, Harrison Ford aveva scelto proprio Mondello ma, assalito dai tantissimi fan, aveva poi trovato riparo in un localino della zona. A quel punto si è reso conto di non avere più con sé la sua carta di credito.

Il figlio di Paolo Borsellino riconsegna la carta di credito a Harrison Ford

Nel giro di poche ore, il ritrovamento e la consegna agli agenti della polizia del delizioso paese sul mare della Sicilia che, verificando nei loro sistemi, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario. A quel punto, il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage in via D'Amelio, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto e gli ha riconsegnato la carta di credito.