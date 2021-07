Un film sulla vita di Rocco Casalino, acquisiti i diritti del libro dell’ex portavoce di Conte Il Corriere della Sera ha riportato la notizia dell’accordo tra l’ex portavoce di Giuseppe Conte e il gruppo Mondadori per la cessione dei diritti dell’autobiografia di Casalino, alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Il portavoce è stato uno dei casi letterari dell’anno.

A cura di Andrea Parrella

Cosa racconterà il film

Un film che racconterà la parabola di vita di Casalino, dalla storia di figlio di immigrati in Germania, passando per i suoi inizi giornalisti, per arrivare quindi al ruolo di responsabile della comunicazione nel Movimento 5 Stelle e quindi l'affiancamento a Giuseppe Conte, che ha seguito nella sua esperienza di doppio governo, nonché nel periodo terribile della pandemia. Impossibile, ovviamente, dimenticare il Grande Fratello, con la partecipazione alla prima edizione che ha inevitabilmente segnato il percorso pubblico di Casalino, nel bene e nel male.

Il portavoce, il libro di Rocco Casalino

‘Il portavoce' (Piemme) è il memoir di Rocco Casalino, che racconta una storia diversa da quella di tanti politici italiani, come racconta la sinossi del libro: "La sua è un'infanzia segnata da povertà, violenze e umiliazioni. Trascorre i primi quindici anni della sua vita in Germania, figlio di emigrati, in una casa modesta insieme a un padre violento, alla madre e alla sorella".

"Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile – continua – Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria, ma una volta laureato scopre presto che le prospettive che gli si offrono al Sud non soddisfano le sue ambizioni e la sua voglia di riscatto. Che fare? Come ci si affranca da un destino che sembra inesorabilmente segnato? Fa il provino al primo Grande Fratello nella speranza di avere l'occasione per un cambiamento. Lascia poi la tv e inizia un percorso da giornalista. Qualche anno più tardi, approdato alla politica, scala il Movimento 5 Stelle con la grinta che ha imparato a coltivare. Ama uomini e donne, seduce e si lascia amare, avido di sentimenti veri. Rocco è ambizioso ma è anche bravo, impara la comunicazione politica da Gianroberto Casaleggio, per poi cambiare quella del Movimento 5 Stelle, stando fianco a fianco con Di Maio e Di Battista, e cresce su, su fino ad arrivare alla carica attuale".